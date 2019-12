IMA 9 GODINA I INFLUENCERICA JE: Ostvaruje razne suradnje, šeta pistom…

View this post on Instagram

We all walk in different shoes ❤️ . . Let’s just be who we really are 💙 . . @bearandpine – Photo Credit @kokolu_official -shoes #gifted @idokidswear – Shirt @agatharuizdlprada – Trousers @funfun_official – Coat @jandrhairdesign – Hair by Jen . #fashionblogbynuala #kidsfashionistamodel #fashionkids #newfashion #younghollywood #fashiongirls #cuteinstagram #instamodels #explorerpage #kidsofinstagram #kidsfashion #kidsfashionblogger #industrykids #fashionstyles #sugar_kids #fashionmodels#fashionblogs #kidsfashionblog #instamodels #kidsfashion #happiness #tweenfashion #kidsofinstagram #explorepageready #ootd #fashionkids#instagrampicoftheday#love #kidzootd #fashionblogbynuala #funfunofficial #agatharuizdelaprada #instagoodmyphoto #tweenstyle