Igor Kojić napustio dom svojih roditelja, susjedi otkrili: ‘Govorio je da bi možda sve bilo drugačije da su Seve i on živjeli solo’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Severinin bivši suprug Igor Kojić iselio je iz vile svojih roditelja u beogradskom kvartu Bežanijska kosa te si je kupio novi stan u istom naselju. Nogometaševi susjedi smatraju da je to trebao napraviti i za vrijeme braka sa Severinom pa bi se stvari u njihovom braku odigrale drugačije.

‘Igor je odavno imao želju da kupi sebi stan i da se malo odvoji od roditelja. Posebno od kada se i službeno razveo od Severine. On je mlad, djevojke se otimaju za njega i vjerojatno će se jednom opet oženiti i stvoriti obitelj, pa je htio imati svoju nekretninu.

Nekim prijateljima je čak govorio da bi možda sve bilo drugačije da su Seve i on živjeli u svom stanu ili kući. Vjerojatno je mislio na period korone, kad je Severina boravila kod Kojića u kući, gdje su se i posvađali, nakon čega je ona otišla za Zagreb i ubrzo prekinula svaki kontakt sa sada bivšim mužem i njegovom obitelji, ispričao je izvor za Kurir.rs





Igorovu selidbu teško su podnijeli njegov otac popularni folker Dragan Kojić Keba i majka Olja koja mu, iako se odselio, i dalje kuha ručak te mu ga donosi na vrata.

‘Keba i Olja se u početku nikako nisu složili s tim da se Igor odseli. Bilo je tu i rasprava, ali na kraju su postigli kompromis da nađe stan u blizini kuće i da dolazi kod njih svaki dan. Iako zbog obaveza neki dan i ne ode, mama Olja mu uvijek spremi ručak i odnese u stan.

Još se nisu privikli na to da su ostali sami u velikoj kući. Već godinama pate za kćerkom Natašom i zato što se ona ne može vratiti iz Amerike, a sad im je i sin otišao. Ali postali su svjesni da je to normalna stvar i da bi se to kad-tad dogodilo’, završio je izvor blizak Kojićima.

Severina je šestogodišnji brak s Igorom okončala u kolovozu prošle godine, a nakon što je potpisala papire, izjavila je da je njihov razvod bio sporazuman.