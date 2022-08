‘IGNORIRAM GLUPOSTI’ Božo Vrećo o negativnim komentarima s kojima se susreće: ‘Tek tada ste nedodirljivi za svjetinu koja je poput tora ovaca i zna jedino blejati’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Osebujni hercegovački glazbenik, Božo Vrećo, poznat je po svojem anđeoskom glasu, a svaki odraženi koncert prava je katarza za njegove obožavatelje. U nedavnom intervjuu otkrio je da je zbog svog ekstravagantnog stila često na meti dežurnih kritičara te je spomenuo majku koja mu je životna i glazbena inspiracija.

‘Ignoriram glupost jer za to ne postoji bolji izraz, okružujem se kvalitetnim ljudima, mislima i razgovorima koji zavređuju pažnju te ostavljaju duboku pouku kako voljeti sebe i svijet oko sebe. Tek tada ste nedodirljivi za svjetinu koja je poput tora ovaca i zna jedino blejati’, izjavio je Vrećo pa je otkrio odakle crpi inspiraciju za svoje modne kombinacije u kojima nastupa.

‘U dualnosti prirode i nas samih koji joj pripadamo, u antikvitetima, u drugim ljudima s iznimnim vizijama sebe i svijeta oko sebe, u detaljima koje zapažam na putovanjima te prikupljam u neki svoj imaginarni folder u kojem se savršeno snalazim i znam što trebam i kako to treba na kraju izgledati’, rekao je za Story.hr





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Vreco Bozo (@bozovreco)

Boži je majka najveća inspiracija te je cijelo vrijeme, dok je bolovala od zloćudne bolesti, bio uz nju. Osim toga, majci koju naziva ‘heroinom’ i ‘svojom srnom’ posvetio je većinu svojih pjesama.

‘Oslonac te beskrajna snaga, hrabrost, ljubav i brižnost. Uloge su se zamijenile i na neki način kao da sam se brinuo o svom djetetu. Tako sam mogao i spoznati koliko je jaka veza između majke i djeteta, koliko je neraskidiva i posebna. Nadjačava sve boli, strahove i sumnje.









Bio sam tu, konstanta koja nije pokazivala strah, nemogućnost i pokolebljivost, bio sam jak poput stijene i mogla se osloniti na mene s povjerenjem i sigurnošću. To je uloga svih nas prema roditeljima, prema našim majkama kojima dugujemo sve. One su zaslužne za naš prvi udah života i poimanje ljubavi, one nas uče kako voljeti’, objasnio je.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Vreco Bozo (@bozovreco)

Popularni glazbenik još je istaknuo da jako voli svoj život i da ga ni za što ne bi mijenjao. No, svjestan je da takav životni put nije za svakoga te da je potrebno dosta živaca i strpljenja.