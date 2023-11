Ida Prester: ‘Nasilje je nasilje dok mi sami nismo načisto ne možemo biti štit’

Autor: G.B.

U TOPCAST TOP RADIJA došle su Ida Prester, pokretačica i idejna začetnica kampanje protiv nasilja nad ženama – „Štit“ te Dunja Bonacci Skenderović, nezavisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama. Gošće su voditelju Kruni Belku govorile o tome što podrazumjeva pojam femicid, Ida je govorila o tome što joj je bio okidač za pisanje pjesme sa snažnom porukom protiv nasilja nad ženama nakon koje joj se javio veliki broj žena koje su u problemu. Voditelju Kruni Belku govorile su i o perspektivi žene nakon što prijavi nasilje, što dalje, zatim o neravnopravnom odnosu moći između žrtve i počinitelja te mnogim drugim temama.

Femicid Nizame Hećimović bio je okidač za pokretanje kampanje

Ida Prester pokrenula je kampanju „Štit“. Kampanja je to kojoj je cilj podizanje svijesti o nasilju nad ženama, o femicidu.





„Meni je glavni okidač bio ubojstvo, femicid Nizame Hećimović u Bosni i Hercegovini koje se dogodilo ovog ljeta i koje je bilo nešto strašno. Mislim da je cijeli Balkan protreslo“, rekla je Prester i nastavila:

„Mene je to užasno šokiralo i izrazila sam se onako kako se inače izražavam kada me nešto tako potrese, bilo pozitivno ili negativno – napisala sam pjesmu. Bez ikakve ideje i pretenzije da to bude ovo što je zapravo danas. Pjesmu sam nakucala na sintisajzeru i samo stavila na svoj Instagram, međutim, nakon toga se desio kaos. Toliko puno ljudi me kontaktiralo, prvenstveno žena koje su u problemu..“

Dunja je objasnila što podrazumjeva pojam femicid:

„Rodno uvjetovano ubojstvo, ubojstvo žene zato što je žena i najčešći oblici femicida su bilo da je žena ubijena od bivšeg, sadašnjeg partnera, supruga, bivšeg supruga ili nekog člana obitelji. U Hrvatskoj najčešće imamo slučajeve da intimni partner ubije partnericu ili da sin ubije majku. To su femicidi.“









Femicid je globalno nikad brojniji u zadnjih 20 godina

„UN ured za drogu i kriminal svake godine daje izvještaj. Nedavno je izašao i za 2022. godinu. Prema tom izvještaju dnevno u svijetu budu ubijene 133 djevojke, žene ili djevojčice od strane nekoga iz njihove obitelji“, rekla je Dunja, a o pomacima na bolje istaknula:

„To sve ide puževim korakom. Tu bih htjela biti malo pozitivna i reći da se o nasilju nad ženama počelo pričati intenzivno zadnjih 50 godina, pa je u tih 50 godina nešto napravljeno, ali opet nedovoljno. Još uvijek imamo stereotipe i predrasude da se ženi ne vjeruje, da se nju krivi…Stavlja se teret nekakvog pomaka na nju, umjesto da pitamo ‘a čekaj, zašto ti tučeš ženu? Zbog čega ti to radiš? To je kažnjivo djelo’.“

„Ona mora ići u sigurnu kuću, a ne da se njega odmah izolira i stavi ga se u samicu dok ne dođe sebi.“, dodala je Prester.









O tome kada žena dođe do sigurne kuće, o tome što dalje, koja je perspektiva te žene i kada se može očekivati da će se vratiti normalnom životu, Ida je rekla:

„To ovisi od slučaja do slučaja. Nema jednog pravila. To je grozna situacija kako god okreneš. Nitko sada tu ne obećaje da će magičnim štapićem nestati nasilje..ali živimo samo jedan život i moraju barem pokušat početi nazvati te brojeve koje mi sada unutar kampanje reklamiramo, bar da uspostave taj prvi kontakt s nekim tko im može dati psihološku podršku. Nakon toga je na njoj da odluči što ona procijeni u tome trenutku da je najpametnije napraviti, ali je najgore praviti se da se to ne dešava, ostati u groznim, opasnim vezama, a susjedi da ne rade ništa nego pojačavaju televizor da ne čuju vriskove. To je najgora opcija“

‘Za nasilje nema opravdanja’

Objasnila je osnivačica kampanje „Štit“ što je njoj bila ideja kroz ovu kampanju:

„Ne mogu ja sad puno djelovati na legislativu, provedbu..ali mi se trebamo promijeniti. Način kako mi percipiramo žrtve, komentare koje dajemo, medijske natpise. Najgore mi je kada vidim naslov ‘Obiteljska svađa završila tragično’. Pa nije to svađa, to je nasilnik koji je izmlatio ili ubio ženu. Dok mi ne kažemo ovo je nasilje, za nasilje nema opravdanja. Nema pitanja šta je ona napravila, kakav je njemu bio dan na poslu, je li to možda bio alkohol, je li on bio ljubomoran. Nema tih pitanja, nasilje je nasilje i dok mi sami nismo načisto mi ne možemo biti štit.“

„Moramo shvatiti dinamiku obiteljskog nasilja koje završava femicidom da to nije jedan incident, da to nasilje nije počelo šamarom, da je ono počelo puno puno prije psihičkim zlostavljanjem, ekonomskim zlostavljanjem i onda ono polako eskalira“, objašnjavala je Dunja te nastavila:

„Kod femicida imamo dinamiku da kada žrtva odluči otići ili kada odluči promijeniti situaciju na bilo koji način, da je onda u opasnosti. To ne znači da ne treba probati, ali da moramo biti svjesni te dinamike. Ako ne znamo kako se nešto događa, mi nećemo moći, institucije neće moći prevenirati nasilje. Nije nasilje u obitelji incident. Nema tu priče o tome ‘on je nju pretukao jer je bio loše volje jer je pukao. To je počelo puno prije’.

Nezavisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama je rekla kako moramo osvijestiti da se tu radi i o neravnopravnom odnosu moći između žrtve i počinitelja:

„Dio tih žena ne radi, dio tih žena ili radi pola radnog vremena ili su na porodiljnom. Naprosto nemaju ekonomskih sredstava izaći iz te veze. Zaista je užasno glupo to pitanje zašto nije otišla. Ona najbolje zna kakva je situacija, može li, koliko može plus da ne kažem da je tu pritisak naše okoline koja je jako patrijarhalna i stavlja obitelj na prvo mjesto.“

‘Ako nešto ne štima, najbolje je odmah otići’

Za kraj gostovanja, Dunja je istaknula:

„Mi žene ne smijemo zanemariti kada upoznamo nekoga onaj naš osjećaj da tu nešto ne štima. Ako nešto ne štima, najbolje je odmah otići. Ako, na žalost, se žena nađe u situaciji nasilja, mi joj ne možemo reći ‘daj nazovi, šta nisi nazvala’..(…)“.

Ida Prester je u suradnji s udruženjem Arterarij pokrenula kampanju “Štit”, usmjerenu protiv rastućeg problema nasilja nad ženama. Glavni cilj kampanje je ohrabrivanje žena na traženje pravne i psihološke pomoći u slučaju nasilja.

„Ida je napravila kampanju, dala je brojeve telefona, nazvati, pitati i onda odlučiti. Prvi korak je nazvati nekoga, tražiti savjet. Na SOS linijama i u Hrvatskoj i u regiji rade osobe koje su obučene za to i znaju što će savjetovati“, rekla je nezavisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama.