Ibrica Jusić u 80. godini čezne za ljubavi: ‘Imao sam ponudu u Americi, ali ne ide mi se’

Autor: I.D.

Glazbenik Ibrica Jusić slavi 79 rođendan. Na estradnom nebu Ibrica se javlja 1968. godine na festivalu u Zagrebu. Nakon Zagreba odlazi u Pariz gdje stiče prva međunarodna iskustva nastupajući u najprestižnijim pariškim kabareima. “79. mi je godina tek u gu*ici!”, otkrio je za Slobodnu glazbenik, koji nije od rođendanskih slavlja, pa neće biti neke fešte, ali će s obitelji, sinom, nevjestom i unukom otići na ručak. Neće nastupati ni za Novu godinu jer ne voli novogodišnje gaže.

“Leći ću zagrljen sa svojim psom i mačkom. Gdje ćeš bolje”, otkrio je Ibrica koji još nije pronašao “onu pravu”. “Napisat ću pjesmu ‘Da mi se još zaljubiti”, šali se Ibrica. Njegova posljednja znana, kako kaže, platonska veza bila je s Amerikankom Erikom. Par se prije pet godina susreo u Zagrebu nakon 40 godina. Ibrica je Eriku dočekao na aerodromu nakon čega su dva dana poslije njegovim koncertom proslavili njegovih 55 godina karijere u zagrebačkom HNK.

Sljedeće godine slavi 60. godina karijere

Ibrica i Ekipa upoznali su se na njegovom koncertu na dubrovačkim skalinama. Erika je u Dubrovniku tad bila na ljetovanju.

“Drago mi je da smo se našli nakon toliko godina, to je uistinu lijepo. Pitala me bi li se ja preselio u Ameriku. No meni se u Ameriku ne ide”, dodao je Ibrica, koji slijedeće godine slavi 60. godina karijere. Podsjetimo, 2018. Ibrica je za InMagazin naveliko pričao o svojoj Erici. Tada nakon susreta para na aerodromu Ibrica je od Erike poštom dobio poklon.

“Unutra je bila jedna mala kapelica, Bogorodica s malim Isusom. Ta je mala kapelica u mojoj gitari putovala svugdje sa mnom po svijetu i sad je doma na polici, uz sliku moje majke”, otkrio je pjevač. Nakon što je Erika ostala sama, ponovno je kontaktirala Ibricu. Otad se dopisuju.









‘Malo loše govorim engleski’

“Mislim da smo mi jedini par na svijetu koji se dopisuje još ručno bez mailova, 18 poruka dnevno, nego napišem, jedna prijateljica prevede jer ja ne znam engleski, onda čekaš 20 dana da dođe odgovor”, objasnio je tada Ibrica. Erika je tada za medije kazala kako vidi je Ibrica zaljubljen i da stalno nešto zaboravlja.

“Taman smo se malo uhodali ova dva dana, a poslije ćemo vidjeti što će biti. Ja malo loše govorim engleski, ali nosio sam rječnik sa sobom, tako da se sporazumijevamo”, otkrio je Ibrica.