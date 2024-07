Ibrica Jusić otvorio vrata auta, a onda doživio iznenađenje: ‘Zbog toga sada imam tri šava’

Autor: M.T.

Poznati glazbenik Ibrica Jusić nedavno je doživio nezgodu, ali je odlučan da nastupi na Splitskom festivalu. “Spotaknuo sam se i pao ravno na nos dok sam pokušavao spriječiti mačka da ne ode pod drugi auto,” izjavio je Ibrica Jusić za 24 sata. Zbog pada, zadobio je tri šava, ali je uvjeren da to neće utjecati na njegov nastup.

Jusić je ispričao kako je došlo do nezgode: “Jučer kad sam došao u hotel i otvorio vrata auta, mačak mi je izletio ispred mene. Da ne ode pod drugi auto, spotaknuo sam se i pao ravno na nos. Imam tri šava, ali to neće utjecati na moj nastup na Splitskom festivalu.” Glazbenik je također naglasio da se šali kako je i njegov mačak Orlando “okovan” u Dubrovniku pa se mora malo maskirati i on.

Iako nije ništa ozbiljno, Jusić je posjetio Hitnu pomoć. Nakon nastupa u Splitu, planira otići u Dubrovnik na daljnje liječenje i skidanje šavova. Tvrdi da će nos na nastupu biti malo “bokserski”, ali da će nastup odraditi.

Uskoro slavi 60 godina karijere

Osim nastupa na Splitskom festivalu, Jusića očekuju i nastupi u Puli 26. srpnja te Kaštelima 30. srpnja. Također će nastupiti na Dubrovačkim ljetnim igrama, 5. kolovoza te 8. kolovoza na dubrovačkim Skalinama, gdje će proslaviti 60 godina karijere.

Krajem 2022. godine, Jusić nije nastupao jer nije htio lagati ni folirati svoju publiku. Oporavio se prošle godine i već u veljači krenuo sa svojom glazbenom pričom te od tada ne staje. Bio je jedan od prvih pjevača koji je 1974. za ondašnji Jugoton snimio LP ploču 'Ibrica Jusić', a 1975. je bio među prvim pjevačima koji su imali solistički koncert u novootvorenoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.









Ibrica je zaštitni znak Dubrovnika. Prvi put je nastupio na skalinama kada je sjeo da se odmori i zasvirao gitaru. Pažnju je privukao mladom paru koji je izrazio želju da ga ponovno posluša u društvu svojih prijatelja. Od tog trenutka, Ibrica više od pola stoljeća svira na skalinama, stvarajući uspomene i ostavljajući trag u povijesti hrvatske glazbe.