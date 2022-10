‘I TVOJA MAMA JE PUŠAČICA’ Vedrana Rudan u elementu: ‘Prije biste umrle nego punoljetnoj kćeri rekle da njezinom tati pušite’

Spisateljica Vedrana Rudan na svom je blogu objavila teskt naslova “Ili šuti ili ne govori” u kojemu se dotakla filma i Marilyn Monroe i seksualnog čina o kojemu se ”ne priča”, povezujući ga sa životom žena u muškom svijetu i onim što moraju proći na putu do uspjeha.

Kako je navela u tekstu, zasmetale su joj recenzije Netflixovog filma i činjenica da nije preporučen mlađima od osamnaest godina zbog određenih scena koje su neke natjerale na povraćanje.

Rudan navodi kako su Marilyn za života tretirali poput mesa, kao i da, po njenom mišljenju, film nije nimalo provokativan te da je “sniman iz perspektive mužjaka koji prezire žene”.





“Scena dudlanja iz ku*čeve perspektive”

Potom se dotakla scene koja je postala temom ostatka njenog teksta. Riječ je o oralnom seksu.

“Kad sam čitala recenzije, pisali su ih muškarci, naravno, svima je zapela za oko scena: Monroe puši Kennedyju, scena je snimljena iz ku*čeve perspektive. Merlinka dudla dok Predsjednik telefonira. Vrata sobe su otvorena, pred vratima sjedi njegov tjelohranitelj i čita novine. Kad Kennedy svrši, Merlinka guta. Pa se poslije izriga. Hm?

Kome je to provokativno? Sigurno ni jednoj ženi starijoj od šesnaest. Ogromna većina nas imala je usta zapušena ku*cem da bi: položila ispit, dobila posao, izbjegla batine, izmamila osmijeh na ustima oca svoje djece, svoga šefa, svoga dečka koji je popušio u kladionici, kolege na poslu koji joj je obećao bolji posao, spriječila osmaša da okolo se*e kako mu je popušila…Da ne spominjem očeve, braću, susjede…”, navodi Rudan u tekstu i dodaje, između ostalog: “Želim reći mužjacima filmskim kritičarima i onima ostalih profesija, žene to znaju, naši se životi odvijaju od ku*ca do ku*ca dok ne naletimo na muškarca kome ćemo popušiti za gušt”.

Rudan se potom osvrće na “žensku sudbinu” koju naziva čistom pornografijom, a za žene ustvrđuje kako se svaki mali pomak u njenom životu mora platiti gutajući, bilo riječi, bilo spermu. Potom se upitala zašto žene o tome ne pišu otvoreno, ističući da se žene gole za opstanak u muškom svijetu koji nikad neće biti ženski..

“Krivo i licemjerno”

“I? Što ćemo s tim podatkom, mi žene? Zgražati se nad “strašnim” filmom o sirotoj Merlinki ili glasno i jasno reći svojoj djeci koja će gledati film baš zato jer je zabranjen, sine, kćeri, znaš, i tvoja je mama pušačica. Kiselo se smijete. Prije biste umrle nego punoljetnoj kćeri rekle da njezinom tati pušite da biste mu snizile tlak ili ublažile bol u leđima ili ga utješile što radi godinama ku*čev posao, a nije se maknuo prema naprijed ni za duljinu ku*ca svoga.

Koliko psovki iz usta ovako stare žene? Je li? U problemu ste? Kad cura spomene ku*ac to se još i može progutati, ali kad o k*rcu govori prastara baba onda je to perverzija koja će ono malo čitatelja koji su stigli dovde odvesti ravno u zahod.









I opet krivo i licemjerno. Stare babe, precizno, gospođe u godinama, trebale bi imati pravo na pisanje o ku*cu jednako kako to imaju slinavi starci ili kako su to imali. Bukowski, primjerice. Kužite li uopće moju poruku?

Ovaj film ne bi bio smio biti zabranjem za mlađe od osamnaest, on bi trebao biti obavezan za sve cure između četrnaeste i osamnaeste. Starije od osamnaest već sve znaju.

Utvrdit ću gradivo. Mi stare žene prihvatljive smo kad šutimo praznih usta. Mlade žene su prihvatljive kad šute punih usta”, zaključuje Rudan. Cijeli tekst možete pročitati OVDJE.