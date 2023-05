‘I SRBIJA JE UZ TEBE!’ Hrvatica na prvom europskom natjecanju u se*su: ‘Ne postoji nešto na što ne bih pristala’

Najpoznatija hrvatska glumica u filmovima za odrasle, Marija Zadravec iz Čakovca, poznatija kao Sweet Mery, otkrila je putem društvenih mreža da će se uskoro natjecati u Europskom prvenstvu u seksu koje će se moći pratiti i online.

Riječ je o svojevrsnom reality showu u kojemu pobjeđuje onaj sudionik koji se pokaže najbolji u tim vještinama, a počinje 8. lipnja u švedskom gradu Goteborgu. Natjecanje organizira ‘Švedska seksualna federacija’ koja broji preko tri tisuće članova. Do sada se prijavilo oko 20 sudionika iz raznih zemalja, a natjecat će se u 16 različitih disciplina poput oralnog zadovoljavanja, zavođenja, masaže, maženja, mijenjanja položaja, broju orgazama, izdržljivosti isl. Mečevi će trajati po 45 minuta a pobjednike će određivati tri suca i publika.

Poput ‘Big Brothera’ uz naglasak na eksplicitan sadržaj

“Dosad se nikad nisam natjecala jer se nije ni održavala takva vrsta natjecanja. Švedska seksualna federacije je uspjela uvrstiti seks u sportsku disciplinu pa se na temelju toga po prvi puta organizira Europsko prvenstvo u seksu”, pojašnjava nam Marija.

“Zasad ne postoji takva vrsta natjecanja u svijetu, no poslije europskog je planirano azijsko, američko i slično te na kraju i svjetsko prvenstveno”, pojašnjava nam i .otkriva kako će natjecatelji iz cijele Europe predstavljati svoje zemlje. “Kao što i ja predstavljam Hrvatsku”, dodaje i nastavlja:

“Natjecanje neće biti samo jedan dan, a planirano je da traje otprilike dva mjeseca. To će biti nešto poput “Big Brothera “. Svi ćemo biti pod kamerama koje će gledatelji moći gledati 24 sata dnevno preko internet stranice te glasati za svog favorita, Natjecanje će biti svaki dan između dva kandidata, Kandidati će svaki dan izabrati drugu temu u kojoj će se natjecati 45 minuta. Na kraju svakog tjedna temeljem bodova sudaca i glasova gledatelja će ispadati po jedna žena i jedan muškarac”, otkriva nam Marija.

“Kao i svaki sportaš, voljela bih pobijediti”

Navodi kako bi voljela čim više ostati u natjecanju i “okusiti ovo zanimljivo iskustvo, i naravno voljela bih i pobijediti, kao što je to i svakom sportašu bitno”.

Što se tiče priprema, kaže da se za samo natjecanje nije posebno pripremala, no jednu stvar svi će natjecatelji morati proći prije samog početka.

“Moći će me vidjeti u bilo kojem trenutku”

“Raduje me to što ću upoznati puno novih ljudi iz porno industrije, što će gledatelji vidjeti kako to sve zapravo izgleda iza kamera i što će me moći vidjeti u bilo kojem trenutku, Raduje me što ću prisustvovati događaju koji će biti održan prvi puta u svijetu”; ističe Marija i dodaje kako nijednu kategoriju ne bi posebno izdvojila jer su joj sve zanimljive.

“Samo želim da bude sve sportski fer. Ne pribojavam se ničega i nadam da se ljudi glasati za svoju ‘državu’ “, ističe Marija.

“Sve u granicama normale”

“Granice se razlikuju ovisno o temi, ako je tema samo erotska masaža, onda to ne ide dalje u odnos već samo ostaje na masaži. Na natjecanju općenito neće biti nešto grubo. Sve će biti u granicama normale. Na tom prvenstvu neće postojati nešto takvo na što ne bih mogla pristati”, govori samovjereno i dodaje kako prva tri mjesta očekuu medalje, kao i novčane nagrade, no o sami visinama istih nije mogla govoriti u ovom trenutku.