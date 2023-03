‘I ONA ZARONILA U MORE PLASTIKE’ Pjevačica iznenadila izgledom koji mnogima nije po volji: ‘Zašto se svi moraju unakaziti?’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Pjevačica Nicole Scherzinger gostovala je u emisiji Jimmyja Fallona gdje je sudjelovala u igri ‘Wheel of musical impession’ i između ostalog pjevala pjesmu ‘My heart will go on’ Celine Dion, ali na rock način.

Odjevena u usku crnu mini haljinu, Nicole je kao i inače plijenila pozornost svih prisutnih. Međutim, nisu svi oduševljeno komentirali njezin izgled.

“Bože što se njoj dogodilo”, “I ona zaronila u more plastike”, “Zašto se svi moraju unakaziti ovim filerima, nije mi jasno” bili su neki od komentara koji su kružili društvenim mrežama.





Inače, Nicole je karijeru započela u grupi Pussycat Dolls gdje je pjevala glavni vokal sedam godina. Djevojke su tijekom karijere nanizale veliki broj hitova poput ‘Buttons’, ‘Don’t Cha’, ‘When I grow up’ i ‘I don’t need a man’.

Godine 2010. odlučile su se razići i većina se djevojaka odlučila okušati u solo karijeri. Devet godina kasnije su se ponovno okupile i objavile pjesmu ‘React’ koja nije ostvarila značajan uspjeh.