I ON SE RUGAO ĆELAVIM LJUDIMA? Pojavila se stara snimka, Will Smith je zezao glazbenika: ‘Internet sve pamti’

Nepuna dva dana nakon što je Will Smith u prijenosu uživo zbog šale na račun njegove supruge opalio šamar komičaru Chrisu Rocku, na internetu se pojavila snimka s početka devedesetih, a prikazuje tada mlađahnog Willa koji – zbija šale o ćelavim ljudima.

Smith se, naime u talk showu Arsenija Halla narugao ćelavoj glavi basista grupe The Posse Johna Williamsa. “On ima pravilo, svaki dan mora depilirati glavu!”, rekao je u šali Smith.

Iako ne postoje podaci o tome je li Williams bolovao od alopecije, jasno je da se Smith narugao ćelavom čovjeku, a upravo je to prije nekoliko dana zamjerio Rocku na pozornici 94. dodjele Oscara.

“He gotta wax his head every morning.” Now this is a video of Will Smith saying a joke about someone with Alopecia.

— Three Crosses (@Peter_OKH) March 28, 2022