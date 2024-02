I nakon trideset godina Ceca priča o Arkanovoj ogrlici: ‘Nije ukradena, ta priča je morbidna’

“Srpska majka”, turbofolk pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović proteklog je vikenda održala dva koncerta u vinariji Zvonko Bogdan na Paliću čime je postala prvi izvođač koji je dva dana zaredom nastupio na tom mjestu. Tim je povodom za srpski Telegraf otkrila kako se nosi sa svakodnevnim tračevima, a dotaknula se i jedne priče stare gotovo 30 godina.

“Ja svakodnevno ili nešto demantiram ili razbijam mitove ili neke urbane legende. Dobro, neke su pozitivne, ali u principu iritantne su ove negativne koje se tako razvlače desetljećima. A znaš što sam shvatila? Shvatila sam da u stvari onaj tko hoće vjerovati u te budalaštine, gluposti i bljuvotine, on vjeruje. Pa možeš mu ti pokazati sto dokaza i postaviti ispred njega, on će da naću razlog zašto neće vjerovati u to. I hvala svim onim ljudima koji nikada nisu povjerovali u te budalaštine vezane za moje ime, za moju karijeru. Ne samo hvala, nego hvala im do neba”, ispričala je Ceca na samom početku intervjua.

Jedna od tih mitova vezana je za ogrlicu koju je nosila u jednoj emisiji prije 30 godina kod Minimaksa. To gostovanje pratila je urbana legenda da je na sebi imala ukraden nakit.

‘Potpuno morbidna priča’

“Ta priča je potpuno morbidna. Ima sto varijanti na temu. Zato što je morbidna, ne bih voljela u našem intervju pričati što sam ja sve čula i kako sam čula. Što je najgore, to se nikada nije dogodilo i to apsolutno nije točno. Ogrlicu imam i dan danas, nećeš vjerovati, sačuvala sam je zato što je stvarno prelijepa. Tu ogrlicu sam ja kupila u Milanu kada sam išla po vjenčanicu. I naravno, s obzirom na to da Ceca Press stranica ima gotovo cjelokupnu arhivu mojih intervjua, sada su našli i taj intervju sa Minimaksom”, ispričala je Ceca.

“Ja sam naravno gostovala kod Minimaksa, to je bilo poslije moje i Željkove svadbe. Ja sam kao djevojčurak počela gostovati kod Minimaksa. I tako, na pager je stigla poruka da mi je jako lijepa ogrlica i koliko sam je platila. I ja sam se zahvalila jer je nepristojno pričati o cijenama i o ciframa. Zahvalila sam se gledatelju koji je to pohvalio i pitao. Nakon toga sam ponovno gostovala kod Mininaksa pa sam demantirala da se ta luda i bolesna situacija dogodila – da se uključila gledateljica i da je rekla “vi nosite ogrlicu od moje mrtve kćeri”, Bože me sačuvaj i sakloni, “koja je poginula u ratu”… Mislim, odvratno je”, rekla je Ceca sa zgražanjem.









“Prvo sam rekla da neću ispričati oco, ali evo, navedena sam pričom da kažem što sam ja čula. I sad sam zgrožena. Naravno da se to nikada nije dogodilo, zato nema ni snimka. Snimka ne može nestati. Drugo, Minimaks i ja smo zajedno demantirali da se dogodila takva neka situacija. Ali, isto tako gledam po nekim komentarima, “ne, ne, ne, to postoji, to je sklonjeno…”. To su odmah teorije zavjere. Ma kako da ne!”, rekla je Ceca.