‘I MI SMO DIO TOG TRENDA!’ Grupa Feminnem iskreno o novom uspjehu i lažnom svijetu u kojem živimo: ‘Najteže je prihvatiti sebe’

Autor: Dnevno.hr F.Š.

Proteklog je vikenda održan 70. Zagrebački festival na kojem su apsolutno izdominirale djevojke iz grupe Feminnem. Nika Antolos, Pamela Ramljak i Neda Parmać zajedno s glazbenikom Sašom Antićem odnijele su pobjedu s pjesmom ‘Trending’ koja je pomela konkurenciju.

“Zbilja nismo očekivale pobjedu. Kao što sam u live prijenosu rekla, doslovno smo uređivale fotke za INSTAGRAM i mislim da smo ju objavile istog trenutka kada su izgovorili pobjednika. Ja sam toliko bila uvjerena da nećemo pobijediti da sam umjesto ‘Trending‘ čula ‘Tedi’ haha” kazala nam je Neda Parmać iz grupe Feminnem.

Djevojke iz grupe su pjesmom htjele na humorističan način ukazati na isprazno i površno stanje društva kojemu svi zajedno pripadamo.





“Tako je i nije tako. Osvrt je na društvo, ali i nije opaska jer realno, i mi smo dio tog trenda. Mi samo promatramo, komentiramo i prilagođavamo se” kazale su.

Feminnemke ističu da i nisu previše pomodne te se ne opterećuju estetskim trendovima koji se stalno iznova izmjenjuju. Važno je znati prihvatiti sebe, kako nam kaže Neda.

“Ponekad se pogledam u ogledalo potpuno nezadovoljna odrazom, a ponekad sam toliko zadovoljna sobom da mi odraz ne igra ulogu. Apsolutno nisam pomodna i uspješno odolijevam svim trendovima i korekcijama. Najteže je prihvatiti sebe, ali to je ujedno i najveći čovjekov uspjeh tako da za sebe mogu reci da sam vrlo uspješna haha. Meni je to sve skroz nebitno. Uređujem se samo za nastupe i pojavljivanja. Curama također nije previše bitno premda malo više paze što će obuči iako to i nije tako teško“ kazala je Neda.

Sve tri djevojke su majke i svjesne se koliko je odgoj bitan faktor u izgradnji djeteta, no Neda kaže da ju nije strah da se njezina Adriana ne povede za pogrešnim vrijednostima o kojima pjevaju u svojoj novoj pjesmi.

“Nije me strah! Roditelji su najbitniji faktor kod usmjeravanja djeteta. Ne mogu je staviti pod stakleno zvono, ali najozbiljnije shvaćam ulogu roditelja koji ukazuje na ispravno i neispravno. Prave vrijednosti. Vjerujem da to ne može biti uzalud” zaključila je Neda Parmać.

Podsjetimo, djevojke iz grupe Feminnem su se nakon desetogodišnje stanke vratile na scenu sredinom prošle godine. Od tada su objavile tri nove pjesme: “Zajedno”, “Ima li nas sutra” i “Trending”.