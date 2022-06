‘I AM JUGOSLOVENKA!’ Lepa Brena i Esma Redžepova našle svoje mjesto u knjizi o ženskom otporu kroz presjek feminizma, socijalizma i nacionalizma

U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti predstavljena je knjiga “I am Jugoslovenka!” autorice Jasmine Tumbas, docentice povijesti umjetnosti i izvedbenih studija i performansa te voditeljice diplomskog studija na Odjelu za globalne studije roda i seksualnosti Sveučilišta u Buffalu.

“I am Jugoslovenka: Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism” donosi jedinstvenu priču o ženskom otporu kroz presjek feminizma, socijalizma i nacionalizma u vizualnoj kulturi istočne Europe i jugoslavenskih prostora.

Polazi od pretpostavke da je queer-feministički umjetnički i politički otpor u ovom dijelu Europe, paradoksalno, omogućila upravo jedinstvena povijest patrijarhata i ženske emancipacije u socijalističkoj Jugoslaviji.





Knjiga Jasmine Tumbas analizira feministički otpor od konceptualne umjetnosti, performansa, video radova, filmske i pop muzike, do lezbijskog aktivizma te novinskih fotografija snajperistica u jugoslavenskim ratovima. Riječ je o nizu performativnih akcija kao radikalnog oličenja jugoslavenskog antifašističkog, transnacionalnog i feminističkog naslijeđa.

Uz brojne umjetnice, aktivne od sedamdesetih godina poput Marine Abramović, Sanje Iveković ili Vlaste Delimar, ali i pripadnice mlađih generacija poput Tanje Ostojić, Šejle Kamerić, Helene Janečić i Selme Selman, u svesku su zastupljene i jugoslavenske muzičke legende Lepa Brena i Esma Redžepova.

“I Am Jugoslovenka! Feminist Performance Politics During & After Yugoslav Socialism” njezina je prva knjiga, objavljena u veljači 2022. u seriji Rethinking Art’s Histories izdavača Manchester University Press.