‘HVALA TI SINE, ŠTO SI ME ZA ŽIVOTA UČINIO BESMRTNIM’: Tarik je Ćiru doveo do suza, sada se biranim riječima oprostio od legende

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Glumac Tarik Filipović ovjekovječio je u predstavi “Ćiro” svojeg zemljaka i velikog trenera, Miroslava Ćiru Blaževića, koji je preminuo u srijedu u 88. godini života nakon duge i teške borbe s karcinomom.

Od Tarikove ideje da napravi monodramu do njezine premijere proteklo je gotovo deset godina. Naime, Ćiro je poprilično negodovao oko monodrame koja je kasnije postala veliki hit.

“Dok sam pripremao tekst, Ćiro i ja nalazili smo se u jednoj slastičarnici u Gundulićevoj ulici i ondje imali svoju seansu uz čaj i kolačiće. Puno sam znao o njemu, pročitao iz knjiga, puno toga čuo na kavama, no htio sam iz njega izvući još, nešto što nitko ne zna. A pri tome mi je najslađe od svega bilo što mi je htio izbaciti neke stvari koje je već ispričao baš svima i rekao na svim televizijama. Znate, slikari imaju svoje muze manjih i većih oblina, a ja imam Ćiru. Mene je nadahnuo on”, rekao je prije nekoliko godina Tarik u razgovoru za Večernji.





“Tarik mi je godinama pričao da bi htio realizirati predstavu o mom životu, ali ja, budala, nisam ga ozbiljno shvaćao. Izvadio je detalje iz mog trnovitog puta i reći ću vam istinu, mi stari ljudi često zaplačemo, i kad je predstava bila gotova, ja sam se uhvatio da plačem. Ima u njoj i nekoliko bisera. Primjerice, kad smo pobijedili Nijemce s 3:0 – bio me nazvao predsjednik Tuđman i rekao kako moramo pobijediti i mi smo, naravno, pobijedili. I u predstavi Tarik, glumeći me, kaže kako je Ladić rekao da mi je Tuđman sastavljao tim. Što sam ja kriv ako je on mislio kao i ja?”, prepričavao je Ćiro medijima..

Od svog prijatelja, uzora i inspiracije putem društvenih mreža Tarik se oprostio dirljivim riječima.

“Lafe moj, znali smo da igraš sudačku nadoknadu ali sam se nekako nadao, poznavajući te dobro, da “Veliki sudac” neće svirati kraj još dugo, dugo… 25 godina smo bili dio života jedan drugome i bio si uvijek radost, optimizam, energija, osmijeh… “Nismo mi samo prijatelji, mi smo rod! Ja sam ti, bolan, amidža zvijezdo moja!”…tako si govorio, a baš i bijasmo kao strikan i netjak… Čudesna su ta mala mjesta kao Dolac kraj Travnika koji podari svijetu i nobelovca i ‘trenera svih trenera‘… ‘Onaj Mourinho, da se kao ja rodio u Travniku, taj do Vakufa ne bi dobacio! Donjeg!‘

Kada si rezimirao svoj život uvijek si naglašavo da je bio težak, prepun muke, tragedija, suza, gubitaka. ali svijet te doživljavao kao čisti,gorski potok… A koliko sam tvojih iskrenih suza vidio… Poklonio sam ti predstavu o tom istom životu, tvom, jedinstvenom i teško ponovljivom… Spomenik za života… I još mi odzvanja tvoj šapat ‘Hvala ti, sine, što si me za života učinio besmrtnim‘…

Kada se bude snimao film o tebi, to će biti najduži naslov u povijesti kinematografije… ‘Gospodin, mangup, šarmer…‘. Ili, samo ‘Ćiro‘… Jer takva dvojica ne postoje… Trudim se izbjeći patetiku na ovim poligonima za opraštanja od društvenih mreža… Jer ja se ne opraštam. Tu si, bit ćeš tu, uz kavu kod ‘Charlija‘ i dalje ću čekati da naiđeš pa da smijeh odzvanja Gajevom… I da pričamo o svemu što volimo, o nogometu, Bosni, Hrvatskoj, Travniku, Zenici, Zagrebu…









Mogli su te voljeti ili ne voljeti, ali nitko nije mogao biti ravnodušan prema tebi… A ja sam te baš volio… I dobit ćeš svoju ‘Ulicu klupa Miroslava Blaževića‘ koju sam zamislio, gdje će se mladi ljubakati, penzioneri igrati šah i ‘tabitit’ politiku, neki turist ubiti oko… A tebi je klupa bila život… I igrat ću našu predstavu ‘Ćiro‘ dok trajem… I svaki pljesak bit će pljesak tebi… A zastor ne zatvaramo nikada… – napisao je Tarik Filipović na Instagramu.