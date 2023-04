‘HVALA SVIMA KOJI SU BRISALI MOJE SUZE’ Pop zvijezda se preselila nakon što ju je svekar izbacio iz kuće

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Pjevačica Shakira s pratiteljima je podijelila sliku Barcelone iz zraka i poručila svima kako odlazi iz grada. Kolumbijska zvijezda, naime, seli sa svojom djecom na Floridu.

“Skrasila sam se u Barceloni kako bih svojoj djeci pružila stabilnost, istu onu koju sada tražimo u drugom kutku svijeta pored obitelji, prijatelja i mora. Danas započinjemo novo poglavlje u potrazi za njihovom srećom. Hvala svima koji su sa mnom surfali na toliko valova u Barceloni, gradu u kojem sam naučila da je prijateljstvo nedvojbeno duže od ljubavi.



Hvala svima koji su me ohrabrili tamo, obrisali moje suze, inspirirali me i potaknuli da rastem. Hvala mojoj španjolskoj publici koja me uvijek podržavala. Jer vidimo se tek kasnije i kao što je moj otac toliko puta rekao, vidimo se u krivinama” zaključila je 46-godišnja zvijezda.

Odluka o preseljenju uslijedila je nakon razvoda od nogometaša Piquea nakon 12 godina veze, a nakon toga su postigli i sporazum koji su potpisali na sudu u Barceloni. Kao dio dogovora, Pique (36) koji je sada u vezi s Clarom Chiom Marti (24), provodit će vrijeme sa svoja dva sina tijekom praznika.

Teškoj odluci o preseljenju kumovao je i Piqueov otac, Shakirin svekar koji je šokirao javnost kada je poručio Shakiri kako više ne može besplatno živjeti u njegovoj kući u Barceloni i da se što prije iseli ili počne plaćati stanarinu ako želi tu ostati s djecom.