‘HVALA ŠTO NISI FOTOŠOPIRANA’ Popularna glumica pokazala liniju dva mjeseca nakon poroda: ‘Drago mi je što ne glumiš savršenstvo’

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Blake Lively, zvijezda popularne serije ‘Tračerica’, pozirala je u bikiniju svega dva mjeseca nakon poroda.

“Ona prodaje školjke dolje uz morsku obalu”, napisala je šaljivi opis Blake uz fotografije na Instagramu aludirajući na svoje ogrlice. Glumica je podijelila niz fotografija, a na jednoj od njih možemo je vidjeti u jednodijelnom kupaćem kostimu s prorezom na trbuhu.



”Kako izgledaš ovako dobro nakon četvero djece?”, ”Hvala što si stvarna i što nisi fotošopirana”, ”Prekrasna si”, ”Drago mi je što ne glumiš savršenstvo, baš zato si predivna” tek su neki od komentara pratitelja.

Podsjetimo, Blake je udana za glumca Ryana Reynoldsa. Par se vjenčao u rujnu 2012. godine na jednoj plantaži u Mt. Pleasantu, a na svadbi im je svirala Florence Welch iz grupe Florence and the Machine, inače dobra prijateljica Blake Lively. Hodali su godinu dana, a netom prije svadbe su kupili zajedničku kuću u Bedfordu u New Yorku.

Reynolds je prije Blake već bio u braku sa popularnom glumicom Scarlett Johansson, od koje se nakon samo dvije godine braka razveo.