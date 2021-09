‘HVALA NA TOM OSJEĆAJU’ Ponosna Severina objavila dirljivu fotografiju Tonija Kukoča i Dina Rađe

Autor: T.Š.

Ni Severina nije mogla sakriti sreću i ponos nakon što je Toni Kukoč primljen u Kuću slavnih, pa je tako na Instagram profilu objavila fotografiju Tonija Kukoča i Dina Rađe koji su zajedno pozirali u Hall of Fameu.

“Toliko sam ponosna na njih dvojicu. Hvala im na tom osjećaju. Čestitke, Dino Rađa i Toni Kukoč na ulasku u Basketball Hall of Fame”, napisala je Severina.

Dino Rađa je na svom profilu napisao da je ulazak Tonija Kukoča u Hall of Fame bio emotivan. “Kakve dvi lipe večeri. Znali smo da će uć’ godinama, ali svejedno vrlo emotivno”, napisao je.

Toni Kukoč (52) zaokružio je svoju nevjerojatnu košarkašku priču ulaskom u ‘Kuću slavnih’, u koju ju je uveo Michael Jordan i vlasnik Chicago Bullsa Jerry Reinsdorf.









Na ceremoniji održanoj u nedjelju u Springfieldu bili su i Tonijeva supruga Renata, sin Marin, kćer Stela, Dino Rađa, Stojko Vranković, Ivica Dukan, njegov sin Duje i prijatelj Ante Perić.

“Moj otac bio je najvažnija osoba na mom putu da postanem košarkaš. U mome rodnom gradu Splitu nogomet je bio najvažniji sport. Split je jedan od najsportskijih gradova na svijetu. S osam godina počeo sam igrati stolni tenis i nogomet, a s 15 košarku. Hvala svima koji su mi pomagali na tom putu”, kazao je Kukoč, te nastavio:

“Hvala Michaelu Jordanu i Scottieju Pippenu što su me udarili nogom u dupe na Igrama u Barceloni. Oni su me dodatno motivirali da radim još jače i da postanem važan dio Bullsa. Hvala svima u SAD-u, to su bile sjajne godine u mojoj karijeri. Na kraju, najviše hvala mojoj supruzi i mojim roditeljima”, kazao je Kukoč.

Mjesto među košarkaškim besmrtnicima u Springfieldu tako je pronašlo pet Hrvata. Dražen Petrović i Krešimir Ćosić izabrani su posmrtno, iza njih primljen je Mirko Novosel, a onda i Dino Rađa.