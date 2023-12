Hus priznao: ‘Na prvim probama s Igorom bi svako malo netko od nas počeo ridati, bilo je strašno bolno’

Autor: Barbara Grgić

U jučerašnjoj emisiji Music Pub Zlatka Turkalja na Drugome programu Hrvatskoga radija objavljeni su prvi dobitnici nagrade Music Pub za 2023. godinu.

Riječ je o nagradi koja se svake godine dodjeljuje još od 1992. i najstarija je glazbena nagrada u Hrvatskoj od osamostaljenja. Uz to što ima tako dugu tradiciju, Music Pub je priznanje koje se dodjeljuje prije ostalih glazbenih nagrada, čime na neki način određuje okvir sljedećih dodjela.

Valjak dvije godine za redom – grupa godine!

Parni valjak je ponovno osvojio nagradu Music Pub za grupu godine, sada već drugu godinu za redom. Ova je godina za Parni valjak bila jedna od najvažnijih u njihovoj dugoj karijeri. To je godina u kojoj su svojoj vjernoj publici predstavili novog pjevača, objavili tri odlične pjesme: “Moja glava, moja pravila”, “Bogati će pobjeći na Mars” i “Sad kad znaš”. Parni valjak veći dio 2023. bio je i koncertno aktivan. Održali su mnoge uspješne – rasprodane koncerte. Zlatko Turkalj nagradu za grupu godine predao je Huseinu Hasanefendiću i Igoru Drvenkaru.

“Ove godine objektivno smo odsvirali dosta nama važnih koncerata i na neki način etablirali ponovno ime benda s novim vokalom. To je nemoguća misija. Ja znam da će emocije uvijek ostati i u nama su emocije takve, ali mislim da bismo se mogli praviti važni. (smijeh) Imali smo i tri pjesme na top-listama s dobrim odjekom. Moram priznati, moja velika kriza bila je nakon koncerta „Dovoljno je reći Aki” u Puli.

Idućeg sam jutra shvatio da nemam nikakvu obvezu ni sutra ni prekosutra ni sljedećih dana. Ti su nas koncerti zaokupili i to smo vrlo svjesno, odnosno podsvjesno možda napravili da lakše prebrodimo taj prvi šok. Kad se sjetim i prvih proba, to je bilo strašno bolno. Kad nakon toliko godina čuješ drugi glas koji izvodi pjesme Parnog valjka… To je bio šok. Svako malo netko bi počeo ridati od nas, ali opet kažem, nekako je lakše prošlo zato što smo imali ispred sebe probe. Pa dolaze gosti, pa daj ovo, pa ono, onda si zaokupljen, ali kad je Pula završila i sad više ničega nema… E, tu je bila drama i tu smo zapravo konačno počeli ozbiljno razgovarati ima li smisla dalje”, rekao je Hus.