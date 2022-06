Hus o prvom koncertu Parnog valjka bez Akija Rahimovskog: ‘Cijelo vrijeme sam gledao u pod jer bi svako malo netko počeo ridati’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Husain Hasanefendić Hus, jedan od članova benda Parni valjak, gostovao je kod Zlatka Turkalja na Drugom programu Hrvatskog radija pa je otkrio da je na velikom koncertu u ožujku ove godine bila velika tuga nastupati bez Akija Rahimovskog te da je više puta pred publikom – zaplakao!

‘Koncert je bio zamišljen da počnemo sa ‘Za malo nježnosti’ s Akijevim vokalom, a mi smo svirali uživo. Današnja tehnologija to omogućuje. Mi smo na probama imali ispade. Svako malo netko bi počeo ridati. Bolno je bilo. Prije nego što smo izašli na pozornicu, okupili smo se kao nogometna ekipa, samo da izdržimo prvu stvar, da se ne slomimo.

Nakon toga sam još imao zadatak da krenem sa ‘Zastavama’, jer to je opet neka naša intimna priča, mene i Akija, koji pred ‘Zvečkom’ kujemo planove i kužimo istine. Prvo sam rekao: ‘Neću gledati publiku’, jer sam bio uvjeren da ću vidjeti dio publike koji plače. To znači da ću se ja raspasti garantirano. Cijelo sam vrijeme gledao u pod, ali u jednom trenutku sam vidio, malo ukoso ispred sebe, nekoliko djevojčica koje brišu suze’, ispričao je Hus.





Na članove benda ‘Parni valjak’ gleda kao na vlastitu obitelj pa ga ovakav val emocija ne čudi jer su zajedno proveli više od pola života.

‘Dok smo izvodili ‘Za malo nježnosti’ s Akijevim pjevanjem, strašna mi je tuga dolazila do mene. To je interesantno. Puno sam puta to govorio: kada čovjek izađe na pozornicu, pred veliko mnoštvo ljudi, osjetiš vibraciju. Nekad je ona pozitivna, a nekad negativna. Zaista fizički to osjetiš’, otkrio je Hus.

Podsjećamo, Parni valjak u ožujku je ove godine priredio koncert u čast legendarnom Akiju Rahimovskom, a nazvali su ga ‘Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći… Aki’.