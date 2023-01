‘HTIO JE DA MU SKINEM KOŽU S LEĐA I NAPRAVIM NOVČANIK!’ Zagrebački kirurg otvoreno o najbizarnijim estetskim zahvatima: ‘Bilo je toga još…’

Autor: I.G.

Kako govori slavni zagrebački estetski kirurg, primarijus doktor znanosti Siniša Glumičić, Hrvati(ce) imaju prilično bizarne zahtjeve kad je u pitanju estetska kirurgija. Ovaj liječnik u posljednjih je 28 godina u svrhu poboljšavanja fizičkog izgleda izveo više od 12 tisuća operacija.

U HRT-ovoj emisiji “Kod nas doma” otkrio je neke zahtjeve koje je odbio ispuniti.

“Jedan umjetnik je došao da mu skinem kožu s leđa i napravim novčanik. Imao je točan plan, od lopatice do donjeg dijela leđa”, ispričao je Glumičić.





“Ima više tih slučajeva, od rascjepanog jezika, treće dojke, svatko malo netko dođe s bizarnim zahtjevom”, rekao je i dodao da se odbije 15 do 20 posto zahtjeva.

Ne nužno jer su bizarni, najveći se dio odnosi na zdravlje pacijenta, a tek su onda na redu nerealna očekivanja. ‘Nekad imam super pacijenta i mogu mu napraviti divnu priču, nos ili lifting, no on je došao radi krive motivacije, zbog želje partnera ili partnerice, roditelja… Ako to radi zbog nekoga drugog, onda bolje ne raditi’, rekao je.

Unatoč uvriježenom mišljenju da žene dobrano prednjače kad je u pitanju estetska kirurgija, Glumičić ističe da to više nije slučaj. ‘Muškarci prate žene, dolazi mi njih oko 30 do 40 posto’, priznao je.