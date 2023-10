Hržica na duhovnom koncertu: ‘Vidio sam čudesna ozdravljenja koji imaju medicinsku dokumentaciju’

Autor: Barbara Grgić

Alan Hržica održao je veliki koncert moderne kršćanske glazbe u Dvorani Doma sportova u subotu, 28. listopada. Posjetitelji su uživali u snažnom duhovnom iskustvu, slaveći Boga kroz molitvu i zvuke omiljenih duhovnih pjesama.

Cijeli bend unio je u Zagreb posebnu atmosferu kakvu često prenose u gradove diljem Hrvatske i Europe. Nastupili su i posebni gosti među kojima su bili Ivan Džanko, Vanessa Mioč, grupa Amorose, Nina Badrić, pater Sebastian Šujević i “Molitvena zajednica Srce Isusovo“.





‘Bio sam baraba koji je promijenio život za 360 stupnjeva’

“Ja sam sam sebi svjedočanstvo jer sam bio baraba koji je promijenio život za 360 stupnjeva i danas sam sretan radi toga, a s druge strane vidim takvih slučajeva masu na svakom koraku u ovoj svojoj misiji, a s druge strane i čudesna ozdravljenja koja su zaista prava koja imaju medicinsku dokumentaciju i koju možemo nazvati čudima”, poručio je Alan Hržica za In magazin.

Jedan od vrhunaca večeri bio je trenutak kada je Alan, uz pratnju grupe “Amorose”, premijerno izveo njihovu zajedničku novu pjesmu koja je izazvala oduševljenje prisutnih. Sudeći po reakcijama, velika je mogućnost da imamo novu hit pjesmu na hrvatskoj glazbenoj kršćanskoj sceni. Uskoro bi ta pjesma trebala ugledati svijetlo dana.

Zanimljivo je istaknuti da su mnogi posjetitelji koncerta putovali iz raznih dijelova Europe – Austrije, Njemačke, Švicarske, Slovenije pa čak i iz daleke Francuske, samo kako bi bili dio ovog posebnog duhovnog događaja.









Podsjetimo, Hržica je ljubav prema Svevišnjem prenio i na svoje sinove, Davida i Leona, koji se u skladu s vjerom i odijevaju.

“Gledamo da se pomolimo svaku večer, David ne želi ni zaspati sam, mene podsjeti, tata nismo se pomolili. Neće obući nekakvu ružnu, odvratnu majicu s čudovištem, kaže to se Isusu ne bi svidjelo, hajdemo obući neku lijepu majicu, tako da na jedan lijep način doživljava vjeru, ali vrlo blago, želimo da to zavole spontano , to je njihova na kraju odluka”, izjavio je Alan u jednom od prethodnih intervjua.