Hrvoje Rupčić zbog Zrinke dosta propatio, preljub o kojem se pričalo: ‘Nisam znao drugačije’

Autor: I.D.

Medijski skandal glazbenika i književnika Hrvoja Rupčića buknuo je 2009. godine. Tada se na naslovnicama tabloida našao zbog ljubavne veze sa glumicom Zrinkom Cvitešić. Hrvoje je u to vrijeme bio u dugogodišnjem braku s Tinom Rupčić.

Naime, glazbenik je naposlijetku ostavio suprugu, a njegova zabranjena ljubav sa Zrinkom postala je javna. Par se u travnju 2009. pojavio u Hrvatskom narodnom kazalištu na premijeri predstave ‘Dantonova smrt’, u kojoj je Zrinka igrala jednu od uloga, ljubavnici su tada izmijenili i prvi poljubac u javnosti.

Da je skrivanju došao kraj, Hrvoje je tada potvrdio za Story, napisao je zanimljivo pismo medijima. “Moj brak s Tinom je u svojoj završnoj fazi i više ne živimo zajedno te preostaje još samo da se to i administrativno riješi. Imali smo mnogih lijepih zajedničkih trenutaka i Tini ću biti doživotno zahvalan što mi je podarila dva prekrasna sina o kojima ćemo se i dalje zajedno brinuti. Također cijenim što kroz cijelo ovo vrijeme nije u medijima rekla ništa loše o meni za što je, s obzirom na način na koji sam je povrijedio svakako mogla”, napisao je između ostaloga.

‘To nisam želio, niti mogu negirati, niti ignorirati’

“Za osobu koja se pojavila u mom životu i koju se krivi za moj svršetak braka vjerujem da je moja srodna duša koju čovjek nađe jednom u životu, ako ima sreće. To nisam želio, niti mogu negirati, niti ignorirati. Jedina ‘krivnja’ te osobe koja je javno razapeta je to što joj se kao i meni, dogodila ljubav života, a po svim uvriježenim pravilima ovoga društva joj se to sa mnom nije smjelo dogoditi.

Rijetki sretnici koji se mogu pohvaliti time da su njezini prijatelji, kao i mnogi poznanici i suradnici znaju da se radi o jednoj divnoj i kvalitetnoj osobi koja je čitavo vrijeme u kojem se blatilo njezino ime i dignitet ostala dostojanstvena i suzdržavala se od bilo kakve obrane i javnih izjava. Ako nečije postupke treba suditi, onda su to jedino i isključivo moji. Jer ja sam taj koji je bio u braku i koji je imao obaveze koje brak sa sobom nosi”, dodao je tada.

“Usprkos tome, spreman sam bez ikakve rezerve prihvatiti sve osude javnosti koje se odnose na moju osobu, moj karakter i ponašanje – kako u cijelom mom dosadašnjem životu, tako i u događajima u proteklih ne koliko mjeseci, jer to što sam sada pronašao, vrednije je od većine stvari koje su mi se dogodile u mom životu.

Zapravo, vrednije od svega osim moje djece, koja će mi zauvijek biti i ostati moje naj dragocjenije blago. Istina je da sam povrijedio mnoge ljude u svojoj blizini, naročito dvije prekrasne žene koje nisu zaslužile da im se događa to što im se događalo. Kako privatno, tako i u javnosti. Možda bi netko drugi to mogao i znao drukčije i bolje, ali ja nisam znao”, priznao je tada Hrvoje, koji sa Zrinkom bio pet godina u vezi.

Glumica je u međuvremenu upoznala Niku Kranjčara s kojim je u stabilnoj vezi već deset godina. Rupčić je sreću pronašao s Ivanom Kujundžić, s kojom je 2020. godine dobio i dijete.