Hrvatsku vojsku zamijenio kistom i ateljem: Umjesto beretke, na sebe stavio slikarsku pregaču

Autor: B.G.

Martin Lešković ima tek 23 godine, ali po onome čime se bavi i što je sve radio, usudili bismo se reći da ima bogato životno iskustvo. Naime, ovaj mladić iz Ivanić Grada, ali s radnom adresom u Zagrebu, nakon srednje škole postaje hrvatski vojnik. To iskustvo ga je naučilo da slijedi pravila, ali i razvije zanimanje za nečim novim.

„Bilo je to lijepo iskustvo ali žudio sam da se izrazim na slobodniji način gdje ne postoje pravila, gdje su granice izbrisane, a mašta pojedinca jedino ograničenje“, prepričava Martin koji je nedavno u centru Zagreba otvorio „The art of fun“, umjetničke radionice za sve one koji se žele kreativno izražavati.

„Ono što moj tim i ja pokušavamo približiti ljudima jest akcijsko slikanje. To je vrsta umjetnosti koja na ovim prostorima nije zastupljena zbog samog načina izvedbe. U akcijskom slikanju ne postoje oblici, ne postoje slikarska pravila, a ono što je u prvom planu jest osoba koja slika i način na koji ona stvara tu sliku. To može biti razlijevanjem boje, može biti prskanjem, može biti paljenjem same boje, drugim riječima ne postoje granice, ali zato postoje naše voditeljice radionica koje su tu da vas usmjere u cijelom tom procesu i naravno da radionice same po sebi budu sigurne“, govori nam Martin koji je ovu ideju pronašao istraživanjem novih kultura.

Danas dži i likovne radionice

„Moja velika ljubav su putovanja te istraživanja novih kultura i običaja. Na taj način približio sam se svijetu boja i svijetu izražavanja pojedinca kroz boje. Ono što mi je dalo posebnu inspiraciju jest umjetnička scena New Yorka gdje je samo akcijsko slikanje i započelo. Ljudi koji naprimjer nisu znali naslikati ljubavnike kako dijele zajednički poljubac, dobili su potrebu naslikati osjećaj zajedničkog poljupca. Svidjela mi se ideja slikanja nečeg nevidljivog, nečeg što se ne može dotaknuti, a opet je svuda oko nas“, opisuje nam ovaj mladi umjetnik što je točno The art od fun.

Martin i njegov tim nude dvije vrste radionica. Na radionicama Fluid Art-a upoznat ćete samu tehniku slikanja, boja te načinima na koji se boje zajedno slažu. Dalje polaznici ubacuju silikonska ulja u boje te nakon što se te boje izliju na platno, samo platno se pali te se dobivaju fantastične strukture i efekti kako to ulje polako gori. Cijela slika je živa za to vrijeme, vi ju gledate a ona stvara samu sebe na način koji nikako ne možete predvidjeti. Druga vrsta radionice jest Shoot+Spin to je potpuno novi način stvaranja slika koji je napunjen adrenalinom i zabavom. Najprije se baloni pune bojama po vašem izboru nakon čega se isti vješaju na lance koji vise sa stropa studija. U njih se puca pištoljem na zrak uz zadovoljene sigurnosne mjere, te ta boja onda pada na platno koje se još dodatno vrti velikom brzinom kako bi boja koja je na njemu stvorila efekt eksplozije.

Kad ne drži kist, studira zrakoplovstvo

„Reakcije polaznika su fantastične. Svi se zabavljaju, što i jest cilj studija, maknuti se od svakodnevnih problema i uroniti u svijet boja, stvaranja i dobre glazbe. Iz tog razloga ja ne volim naše radionice zvati radionicama, već su to umjetnička iskustva, to je iskustvo zabave, bezbrižnosti, stvaranja i dječje zaigranosti“, objašnjava nam ovaj svestrani mladić.

No ako ste pomislili da je to sve od Martina, u krivu ste. Martin nije samo umjetnik. On studira zrakoplovstvo, a dio svojeg vremena posvetio je i modelingu pa tako nerijetko snima modne kampanje. Modu također doživljava kao način izražavanja, a zrakoplovstvo je zavolio još u srednjoj zrakoplovnoj školi kada je shvatio da ne postoji ništa ljepše nego odlijepiti se od piste i zaploviti nebom. S nestrpljenjem čeka što mu nosi budućnost, jer kako kaže svoju umjetnost želi dijeliti i izvan Zagreba.