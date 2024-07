Hrvatski voditelj posrnuo na 16 godina mlađu manekenku: ‘Ne znam što bih rekao’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatsku ljetnu groznicu iz godine u godinu pamtimo po puno lijepih stvari, ali i po skandalima, kojih se i danas sjećamo. Jedan od onih koji je ušao u povijest skandala hrvatske ljetne groznice, događaj je iz 2010. godine. Glavni akteri bili su, tada mlada manekenka Matea Hohnjec i 16 godina stariji voditelj i imitator Boris Kosmač, poznat i kao kralj botoksa.

Boris Kosmač, koji je svojevremeno odnio pobjedu na Eurosongu imitatora, ujedno je i voditelj, urednik, koreograf, zabavljač, pjevač, reality zvijezda, vlasnik licenci za različite izbore ljepote i član žirija svjetskih izbora ljepota, a može se pohvaliti i time što je nastupao uz Tinu Turner.

Jednom prilikom komentirao je titulu kralja botoksa. ”Imam i titulu kralj botoksa, jer moje estetske zahvate nikad nisam krio, ali neću ni u buduće. Zaslužan sam što je nebrojeno puno ljudi gledajući moj primjer, putem estetskih zahvata promijenilo svoj život, riješilo svoj problem i vratili potrebno samopouzdanje. Nisam krio ni brojne liposukcije jer sam veliki hedonista, volim finu hranu i uživam u sladoledu i slatkišima. Često sam na dijetama, variram deset kila, gore, dolje, ali sam uvijek sretan i nasmijan”, komentirao je Boris, koji se kroz godine znatno promijenio, pogledajte u galeriji:

Upravo on našao se usred skandala u ljeto 2010. Najprije je kao bomba odjeknula priča kako su se Stefany Hohnjec i njena sestra Matea potukle na proslavi Mateinog rođendana. Kasnije su sestre komentirale kako su se posvađale, ali ne i da su se potukle.

Ipak, napetost između dviju sestara kulminirala je vrlo brzo i to nakon što je Boris Kosmač odlučio pokazati svoju divlju stranu, a cijeli događaj razljutio je Stefany Hohnjec.

Boris je imao gažu u jednom hotelu na Rabu, a društvo mu je pravila Matea. Nakon posla, par se opustio i zabavljao do jutra. Nakon što su izveli erotski ples, Boris je na oduševljenje prisutnih, a i same Matee, nasrnuo na njene gole grudi. Povukao joj je tada haljinu i krenuo lizati i grickati grudi, pisali su mediji u to vrijeme. Matea se samo smijala tada.

U razgovoru za 24sata Kosmač je kasnije izjavio kako ih je ponijela glazba te da je to bila ”čudna situacija”. “Mateu poznajem otprije i često se družimo. Ne znam što bih rekao, bila je to čudna situacija. Ponijela nas je glazba, a mi smo bili raspoloženi za ludu zabavu”, izjavio je kasnije Kosmač.