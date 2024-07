Hrvatski velikan skoro je završio kao tapetar: ‘On me nagovorio da ne idem u Njemačku’

Ibrica Jusić je prije nekoliko dana doživio nezgodu, koja mu nije stala na put njegove glazbene karijere. Naime, Ibrica je bio odlučan da nastupi usprkos nezgodi. Opisao je za 24 sata kako je došlo do nesreće, odnosno kako se spotaknuo i pao na nos u trenutku kada je pokušavao spasiti mačku.

Naime glazbenik je zadobio tri šava, a navedenu je nezgodu pokušao zakamuflirati flasterom kojeg je zalijepio preko cijelog nosa, premda neuspješno. “Nema veze, bitno je da sam ja spasio svojeg ljubljenog mačka. Krv curi, a ja se mislim, vidi budale! Ali što ću, nevolje se događaju”, osvrnuo se na nemio događaj.

U nedjelju je Ibrica za 24 sata ispričao priču o pronalasku svog mačka. “Cijeli život sam odrastao uz mačke. Psi su došli poslije. Mog mačka Kikija pokupio sam prije 14 godina na metar snijega. Bio je mačić. Netko ga je bacio u rupu u snijegu i evo, već 14, 15 godina putujemo zajedno. Kiki, moj pas Simba i ja smo triofantastikus, putujemo zajedno”, nastavio je Jusić nakon što je na Prokurativima otpjevao pjesmu ‘Orlando’.

‘Sretan sam što pripadam jednoj generaciji’

Jusić je nedavno nastupio na Splitskom festivalu, a osim tog nastupa očekuju ga još i nastupi u Puli 26. srpnja te Kaštelima 30. srpnja. Također će nastupiti na Dubrovačkim ljetnim igrama, 5. kolovoza te 8. kolovoza na dubrovačkim Skalinama, gdje će proslaviti 60 godina karijere. “Mislim da će ova godina dobro podebljati penziju”, istaknuo je.

“Godine idu, ali dobro još hodamo. Ako mi je Bog dao talenta, onda mi je dao da i taj talent dijelim s ljudima koji me žele slušati i gledati. Pa i platiti da od toga živim. Sretan sam jer pripadam jednoj generaciji, možda posljednjim Mohikancima koji su živjeli za glazbu, a kao posljedica je došlo da mogu živjeti od glazbe”, rekao je te dodao kako će proslava 60 godina karijere biti 5. kolovoza u Dubrovniku.

Na festivalu nije imao prevelikih očekivanja, te je bio presretan šo je pjesme dobro prošla, a ono što mu je najviše osvježilo večer bilo je kada je zapjevao Zlatan Stipišić Gibonni. “Tih 90-ih konačno da se prijavio neki kantautor poslije Arsena da ga može danas/sutra naslijediti”, istaknuo je.

Prisjetio se i svojih početaka te tko mu je bio prvi mentor. “Danas se svim mladima žuri. Sjećam se svojih početaka, kad me je moj Pero Gotovac, koji me nagovorio da iz Dubrovnika dođem u Zagreb, nagovorio da ne odem raditi u Njemačku kao tapetar. Da sam otišao, možda bi danas sjedili na mojim zicevima haha. On je bio moj prvi mentor, štitio me, pomagao mi”, zaključio je.