HRVATSKI TIK TOKER IZNENADIO PRIZNANJEM: ‘Nudili su mi deset tisuća dolara za kalup mojih stopala’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Ako još niste istražili ovog fatalnog Hrvata, Mr. Splippermana, učinite to odmah nakon ovog intervjua. On je sve to: mlad, zgodan, itekako uspješan, voli seks i odlično se zabavlja. Na društvenim mrežama ‘gori’ od popularnosti, a oni +18 mogu ga pratiti i na njegovom OnlyFans profilu. Mr.Slipperman je, kako nam je kazao, slučajni influencer, Instagram, OnlyFans, TikTok i Twitter kreator iz Hrvatske. Od njega se svašta može naučiti, a posebice da, kao što vodimo računa o izgledu, tako povedemo brigu o seksualnom životu i zdravlju.

Zašto bi nam seks trebao biti na visokoj listi prioriteta, a seks shopovi detabuizirani, pročitajte u velikom intervjuu s ovim popularnim atraktivnim Hrvatom.

Tko je Mr. Splipperman i čime se točno bavi?

Mr.Slipperman je slučajni influencer, Instagram, OnlyFans, TikTok i Twitter kreator iz Hrvatske. Pored toga, iza ovog imena, stoji poduzetnik i inovator. Poduzetništvom se profiliram kroz online seks shop, a što se inovacija tiče, uspješno sam patentirao čekić za crossfit na europskom i američkom tržištu. Tu su i sprave te cijeli jedan popularan brend koji sam komponirao. Riječ je o modularnom čekiću za dodavanje i oduzimanje težina. Veliki sam ljubitelj treniranja tako da je ta ideja došla spontano.





Gdje vas sve možemo pratiti i kakav sadržaj možemo vidjeti?

Dakle, možete me pratiti na Instagramu, TikToku, Twitteru, a oni malo stariji na OnlyFans profilu. Najveću bazu fanova imam na TikToku – 211 tisuća followera, a sve ukupno mislim da brojim oko 250 tisuća pratitelja. Razlog zbog kojeg hrvatska publika još nije čula za mene je taj što je 80 posto mojih fanova iz Amerike, a ostatak iz Europe, Azije te čak iz daleke Australije. U Hrvatskoj se nalazi mali broj mojih pratitelja i vjerujem da sam s većinom stupio u kontakt. Uvijek me u inboxu iznenadi poruka na hrvatskom jeziku tako da rado odgovaram domaćim fanovima.

Sve one koje zanima kako su moje šlapice zaludile svijet, proporučujem da posjete moj TikTok profil a nakon toga virtualno se mogu prošetati kroz moj život putem Instagrama, Twittera i OnlyFansa.

Kad ste i kako započeli svoju karijeru na društvenim mrežama?

Imam 30 godina, a TikTokom sam se počeo baviti iz dosade u veljači 2021. godine – za vrijeme karantene. Išao sam se zabaviti i testirati svoju kreativnost kako bi iskusio što to znači biti influencer! Tako da sam u svojih 15-ak snimljenih videa generirao više od 30 milijuna pregleda i veliku bazu fanova u samo dva mjeseca snimanja na TikToku. Prema mom iskustvu, ljudi najviše preferiraju neobičan i kontroverzan sadržaja gdje ih uvijek čeka nešto neočekivano, a to se upravo nudi na mojem profilu. Krupniji, tetovirani lik, rasplesan u rozim papučicama. Ljudima je, sigurno, to simpatično.

Dok ljude možeš nasmijati, to je uvijek odlično. S druge strane, nekima se teško odvažiti da budu svoji, pa vjerujem da kroz nas otkačene likove proživljavaju neku vrstu osobnih maštarija. Nemam predrasuda, volim se šaliti na svoj račun, iskren sam i otvorenog uma i smatram da je to razlog koji je privukao većinu mojih fanova.









Najneugodnije iskustvo koje ste doživjeli s obožavateljima?

Jako sam otvoren te za mene neugodne situacije ne postoje, ali pamtim par situacija koje smatram ‘malo’ neobičnim. Iz ranih faza moje slučajne popularnosti, pamtim jedan par iz Teksasa i jednog fana iz New Yorka. Fan iz New Yorka me je, putem Snapchata, pozvao da budem njegov gost na sedam dana, te mi je ponudio 10.000 dolara za kalup mojih stopala. Ponuda je svakako bila interesantna, ali pitam se što bi još tražio da sam otišao tamo. Par iz Teksasa, koji pamtim isključivo zbog njihove upornosti, gotovo šest mjeseci mi je slao svoje slike i molili su me da dođem u Teksas. Muškarac me je tražio da ih posjetim te spavam sa njegovom ženom, očito im je to fetiš.

Lagao bi kada bi rekao da me ta ideja nije privukla, ali kako sam se već susretao sa sličnim situacijama, znam da bi vrlo vjerojatno i muž inzistirao da spavam s njim pa mislim da bi bilo jako čudno da mu gol, s njegovom ženom na sebi, objašnjavam kako se to nismo dogovorili.

Je li vas salijeću obožavateljice?

Vjerujte mi da mi je inbox pun poruka, slika penisa i muških stražnjica pošto mi se većinom javljaju muškarci. Znam da je ovo svima iznenađujući podatak, ali daleko je veći omjer muškaraca nego žena koji mi se javlja. Moram priznati da je taj mali postotak žena s kojima stupim u kontakt, izuzetno otvoren i direktan – što je poprilično rijetko. Najzanimljiviji dio mog upoznavanja s obožavateljima i životom influencera je taj što sam u svojim počecima, iz znatiželje, pokušavao otvoriti skoro svaku poruku kojih je bilo i više od tisuću dnevno. Prilikom pregledavanja poruka nagledao sam se nagih tijela i spolovila pa sam si morao uzeti jedno 15 dana odmora da preispitam sebe i razmislim mogu li nastaviti.









Koji vam je sadržaj najdraže objavljivati?

Da budem iskren, nemam nešto određeno što najviše preferiram. Snimam ono što je u trendu, a najviše plesne pokrete s omiljenom glazbom u svojim slatkim rozim šlapicama. Što se tiče OnlyFansa, tamo me imate priliku vidjeti u malo provokativnijem izdanju.

Omiljeni tip žena ili muškaraca?

Iskusio sam dosta toga i bio s različitim tipovima žena. Bio sam s izuzetno visokim, niskim, krupnijim djevojkama, starijim ženama i mlađima – nemam određeni tip. Nemam neke određene fizičke preferencije kad je u pitanju izgled, a ono s čime se mogu složiti i što mi je najbitnije je da ima kemije. Možda zvuči kao klišej, ali je stvarno to tako. Žene se znaju previše opteretiti izgledom, ali svaka je lijepa na svoj način i sve je u ponašanju i onome kako ona zrači.

Stavka koja me najviše privlači kod osoba i koja je u većini slučajeva presudna u mojim odnosima je otvorenost uma. Bitno mi je da nisu previše opterećeni tuđim mišljenjem i da stoje čvrsto na zemlji. Volim reći da obožavam osobe koje su jednako opuštene kada jedu burek i jogurt na klupici i večeraju u najskupljem restoranu.

Neostvarene fantazije?

Ne želim zvučati prepotentno, ali većinu svojih fantazija sam ispunio, od seksa u troje, na javnom mjestu, u liftu, seksa sa susjedom do onog s MILF-icom te prijateljicom moje bivše djevojke. Znam da će ovo zadnje mnogi osuđivati, ali nemojmo se lagati, svi vi potajno maštate o prijatelju ili prijateljici vašeg partnera. Kada bolje razmislim, jedino što do sada nisam uspio ostvariti je ona klasična dječačka fantazija – da spavam sa zgodnom profesoricom.

Smatram da bi svi trebali stremiti tome da ostvare sve svoje seksualne fantazije i upoznaju svoje tijelo kako bi mogli zasnovati što kvalitetniji odnos u budućnosti. Vjerujem da je seks jedan od glavnih temelja zdravog odnosa. Htio bih samo napomenuti da prilikom svog istraživanja budete spremni na emocionalni ‘rollercoaster’ i puno preispitivanja samoga sebe. U mom slučaju, seks s većim brojem partnera u kratkom periodu me doveo do situacije koju sam najmanje očekivao.

Nakon godinu dana mog ‘istraživanja’ zatekao sam se jedno jutro u sobi kako sjedim na uzglavlju kreveta i razmišljam o tome kako da se resetiram i vratim u normalu, pošto sam se osjećao iskorišteno, potrošeno i emocionalno iscrpljeno.

Kako i kada ste došli na ideju otvaranja seks shopa i što se sve tamo može naći?

Moje prvo seks poduzetničko iskustvo je bilo kad sam u srednjoj školi prijateljima prodavao kondome. Kupovao sam ih i preprodavao po boljoj cijeni i uvijek je bilo sve diskretno. Taj segment diskrecije prerastao je u ono za čime se i danas vodim pa sam se zbog toga vjerojatno upustio u otvaranje online seks shopa. Vjerujem da je to posao koji sa sobom nosi dobru energiju i veseli me što svojim djelovanjem činim našu zajednicu sretnijom i ispunjenijom u punom smislu te riječi.

Koje proizvode Hrvatice i Hrvati najviše naručuju?

Teško je specificirati jer su košarice različite. U jednom danu se svega naruči – od standardnih stvari do fetišizma. Ljudi vole eksperimentirati. Ono što vjerojatno većinu zanima je to kakvu veličinu seks igračaka preferiraju naši kupci. Iako će se mnogi iznenaditi, ali najprodavanija veličina seks igračaka koje biraju žene je od 15-17 centimetara, dok su muškarci ti koji su skloniji većim ‘pomagalima’. Što dovodi do zaključka da su žene, ipak, u pravu kada kažu da je bitnija tehnika od veličine.

Što mislite, jesu li seks i seks shopovi još uvijek tabu u Hrvatskoj i zašto?

Pa mislim da da, a vjerujem da je razlog tome što živimo u pretežito religioznoj državi. Iako smatram da smo u posljednjih pet godina izuzetno napredovali što se vidi kroz nove generacije. Sve je više domaćih OnlyFans kreatora, više je otvorenih seks shopova i jednostavno tržište je postalo zrelije, a seks je postao sve prisutniji u našoj svakodnevici te se sve više o tome govori. Siguran sam da smo na dobrom putu i da ćemo uz kvalitetnu edukaciju učiniti našu zajednicu sretnijom i zdravijom. Kad ste svjesni svoje seksualnosti i poznajete sebe i svoje tijelo, automatski ćete bolje upoznati svog partnera i izgraditi kvalitetniji odnos, što će umanjiti mogućnost seksualnih frustracija i zapadanja u začarane krugove: prevara, razmišljanja o prekidima, rastavama i slično.

Otkrijte neku tehniku zavođenja!

Ne mogu reći za sebe da sam neki veliki zavodnik. Čak sam i poprilično sramežljiv uživo. Nikada nisam prilazio nikom s ciljem da ga zavedem već se većina mojih odnosa dogodila sasvim spontano. Ono što mogu primijetiti iz svojih iskustava je da iskrenost, galantnost, nesebično dijeljenje komplimenata i pažljivo slušanje partnera najbolje prolazi u većini slučajeva.

Sitnice kojima dajete do znanja svom partneru, da ga pažljivo slušate i iskreni kompliment koji udijelite onda kada ga najmanje očekuje definitivno će kupiti svakoga. Potrudite se da, ponekad, vaši trenuci podsjećaju na scene iz filmova i svaki put iznova zavedete svog partnera.

Iako društvene mreže zavođenje prikazuju kao kupovanje Mercedesa G-Klase, ljetovanja na privatnim otocima i romantičnim večerama uz zalazak sunca na milijunskim jahtama, iz iskustva mogu potvrditi da ćete tim pristupom svoj odnos zasnovati na ‘klimavim nogama’.

Što radite u slobodno vrijeme kada niste Mr.Splipperman?

Kad nisam Mr.Slipperman onda sam samo mister. Šalim se. Radim, treniram i živim svoj posao, što kroz influencanje, inovacije, seks shop… Posao me ispunjava i u tome uživam. Jednostavno moj život se ne razlikuje puno od onoga što vidite na mojim društvenim mrežama. Skroz sam jednostavna i prizemna osoba koja malo više uživa u poslu, bureku, jogurtu i seksu.