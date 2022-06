Hrvatski tenisač sa švicarskom adresom saznao za trudnoću svoje djevojke pa je pred kamerama nagovarao na abortus: ‘Kakav si ti to čovjek’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Marko Osmakčić, tenisač rođen u Švicarskoj, trenutno se natječe u srpskoj ‘Zadruzi’ gdje je zgrozio javnost svojom reakcijom nakon što je saznao da je djevojka s kojom se druži u realityju trudna.

Viktorija Mitrović sinoć je saznala da je u drugom stanju, a nakon što je tu vijest podijelila s Osmakčićem on je podivljao te je nagovarao na abortus, prenosi Kurir.rs

‘U šoku sam ostala, počela sam kukati i plakati od šoka, ne od sreće. Ne možeš mene kriviti za svoju reakciju. Ne možeš tražiti opravdanje preko mene. Šamar sam ti udarila da bi ušutio, bio si bezdušan. Cijeli dan vrtim u glavi kakva si ti osoba. Sinoć nisam ništa rekla. Evo, abortirat ću, to hoćeš čuti?’, bijesna je bila starleta.





‘Ako ti želiš nažao tom djetetu, da te kune što si ga rodila, onda nisi dobar čovjek’, iznervirao se Marko.

Naime, Marko Osmakčić predstavio se kao talentirani tenisač koji je trenirao s Rogerom Federerom, a mnogi mu u tu činjenicu nisu povjerovali.









‘Trenirao sam par puta s njim. Nismo kućni prijatelji, ali da ga sretnem na ulici naravno da bismo se pozdravili. Federer je super lik, jako prizeman, duhovit, iako ne djeluje tako na terenu. Vanjskom svijetu izgleda kao perfekcionist i jako je dobar u svemu što radi i nema skandale i nije varao žene.

Ali siguran sam da iza toga stoji i puno grešaka. On nije kao Nole, on se ljuti kad je ljut, šali se kad mu se šali, ako hoće da polomi reket on polomi reket, Roger ne, ali će vjerojatno poludjeti tek kada dođe kući’, izjavio je prilikom ulaska u show.