HRVATSKI SKANDAL NA EUROVIZIJI! Doris Dragović je zamalo diskvalificirana: Prekršila stroga pravila!

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Ušli smo u mjesec svibanj što znači da je vrijeme za Eurosong groznicu. Dečki iz Leta 3 već su otputovali u Liverpool, a dok oni uvježbavaju posljednje detalje, prisjetit ćemo se jednog trenutka koji je obilježio Hrvatsku na Eurosongu. Bio je to nastup Doris Dragović s pjesmom ‘Marija Magdalena’ 1999. godine u Jeruzalemu.

Doris je osvojila visoko četvrto mjesto što je do dana današnjeg jedan od najboljih rezultata Hrvatske na ovom natjecanju. No taj nastup zapravo je izazvao pravi skandal jer su prekršena stroga pravila. Naime, Doris je tijekom izvedbe imala snimljene različite vokale u sklopu pjesme, a istovremeno je na pozornici imala samo jednu vokalisticu. Time su se prekršila pravila Eurosonga koja vrijede i danas, a govore da svi vokali moraju biti uživo otpjevani što se u ovom slučaju nije ispoštovalo.





Zbog skandala s matricama, Doris je zamalo diskvalificirana. Norveška je delegacija lobirala da se Dragović izbaci s natjecanja, što se naposljetku nije dogodilo, već joj je oduzeto tek nekoliko bodova. Mnogi su i danas uvjereni da nije bilo ‘frke s matricom’, da bi Doris zapravo odnijela pobjedu na velikoj eurovizijskoj pozornici u Jeruzalemu.

Najbolji uspjeh na Eurosongu ostvarivali smo upravo devedesetih godina kada je bila aktualna Doris. Osim nje, ističe se i Danijela Martinović koja je s pjesmom ‘Neka mi ne svane’ osvojila visoko peto mjesto, te Maja Blagdan s pjesmom ‘Sveta ljubav’ koja je zauzela četvrto mjesto. Najgori plasman Hrvatske u povijesti Eurosonga bio je 2018. godine kada nas je predstavljala Franka Batelić s pjesmom ‘Crazy’.

Podsjetimo, dva polufinala Eurovizije održavaju se 9. i 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za 13. svibnja. Ako Let 3 izbori prolazak u veliku završnicu, bit će to prvi put nakon šest godina da je Hrvatska u finalu Eurosonga. Posljednji koji je to učinio bio je Jacques Houdek s pjesmom ‘My friend’ 2017. godine.