Hrvatski pjevač sablaznio priznanjem iz prošlosti: ‘Spavao sam u garaži i skupljao boce’

Autor: I.D.

U Jutarnjem Showu Antene Zagreb Saša Lozar i Marina Remenarić ugostili su člana zagrebačke grupe KUKU$ – Hiljsona Mandelu odnosno Ivana Hilju.

‘Ja bih rekao da nije bitno imati novca’

Hiljson nije odustao ni kada je bilo najteže:





“Ja bih rekao da nije bitno imati novca. Najbitnije je da imaš krov nad glavom, da si osiguran za nekakve osnovne stvari, doslovno danas radi interneta i dostupnosti opreme može se složiti studio, nije bitno ti ili netko iz ekipe… Baš sam se sjetio da sam ja u garaži spavao i skupljao boce tako da ja sam radio glazbu i kada nije bilo novaca od toga i kada je bilo…”

Podsjetimo, u kolovozu ove godine Hiljson je odbio duet sa Severinom.

‘Meni je to bilo dosta uvredljivo’

“Odbio sam feat, nije to bilo na kraju kako sam zamišljao. Ja sam više puta rekao da želim snimiti feat sa Severinom. Ja nju pamtim iz djetinjstva, kako je bila precool, spustila bi se dolje i dala bi nama djeci sladolede”, pričao je Hilje.

“Ona je bila prvi celebrity s naše Trešnjevke, živjela je u zgradi nasuprot moje, bila je baš susjeda… Ja sam to htio i zbog te povezanosti iz djetinjstva,” dodao je Hiljson. No do suradnje, nažalost, ipak nije došlo.

“Ja sam došao u taj studio i oni su imali već unaprijed gotov verse za mene – verse je zapravo kitica, strofa, što je meni dosta uvredljivo jer ja imam dosta glazbe koju autorski potpisujem, pogotovo što je rep ili trep na pjesmi, a skromnog sam mišljenja da ne može baš bilo tko napisati bolji verse od mene,” iskren je treper.









“To mi se nije svidjelo, a osim toga su rekli i da će Sandi Cenov biti… to je ova pjesma Nebo… Ja kada sam htio snimiti pjesmu sam htio snimiti pjesmu sam s njom. Mene ne zanimaju varijante gdje je sad tu još neka treća osoba… Napravili bi bomba traku, ja sam uvjeren u to, ja bi dao 150 posto od sebe… Ali nisam ja deset godina repao da dođem – s oproštenjem i netko mi tu napiše tekst… Ostao sam razočaran!” rekao je.