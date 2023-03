HRVATSKI PISAC ŽESTOKO OPLEO PO RAMBU AMADEUSU: ‘Neandertalnost se ne opravdava! Tvoja ruka nema što tražiti na njoj!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon što su javnost zgrozile optužbe Lejle Kašić, producentice emisije “Dnevnica” na Radioteleviziji Crne Gore, koja je navela kako ju je Rambo Amadeus se’sualno uznemiravao, još više su ostali zgroženi glazbenikovim pojašnjenjem koje je kasnije iznio.

Dotičnu gospođicu sam – dok smo se približavali kući socijalno ugrožene obitelji, sasvim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane. Htio sam da joj nekako dojaviti da nemam više što, da me je satjerala u ponižavajući položaj. Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne obitelji. Nesretno artikuliran alarm. Seksističan možda, seksualan ne.

Nije to nitko vidio, nije se ni ona bunila, mogao bih da negiram, ali mrzi me da foliram. Nisam taj lik. Dakle pljesnuo sam, pipinuo ili štipnuo (stvar forenzičke interpretacije) u trajanju od jedne sekunde.”, naveo je, između ostalog, Ramdo Amadeus.





Hrvatski pisac, sociolog Bruno Šimleša javno se osvrnuo na cijeli događaj i slične njemu. Jasno je poručio što misli o svemu i kada se prelazi granica. Njegovu objavu ‘lajkalo’ je u kratkom roku više od 1500 pratitelja.

“Dakle, nema tog pipkanja, šlatanja ili štipanja koje je dozvoljeno i bezazleno jer eto – ti to ugled’o, pa odalamio… Neandertalnost se ne opravdava. Čak se ne bi trebala ni objašnjavati jer je kristalno jasna, sve stane u jednu riječ.

Nije to odvratna cancel culture, nego samo culture. Najobičnija kultura.

Nema ni hvatanja kipa žene koja se čitav život borila protiv te nekulture, ali to smo već savladali.

Nema.

Točka.

Nema nijedan “ali” nakon toga.

Ta ti žena može biti antipatična, izazovno odjevena, single ili zauzeta, ma može biti i Marsovka… Tvoja ruka i dalje nema što tražiti na njoj. Nema!

Točka!”, napisao je Šimleša.

Na reakciju Ramba Amadeusa povodom optužbi Lejle Kašić osvrnula je i voditeljica, komičarka i spisateljica Marijana Perinić. Ona je u svojoj objavi na Facebooku kratko poručila: “Rambo. Voljela sam te, al* te više ne volim. Je*iga”.