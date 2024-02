Hrvatski model, sociolog i novinar otkrio pikanterije iz backstagea: ‘Kod nekih kolegica sam primijetio’

Autor: Tea Šojat

Metkovčanin Filip Šerić (29) je novinar s diplomom Filozofskog fakulteta u Splitu, koji se već godinama bavi modelingom. Novinarski posao i posao modela nije baš lako spojiti, a njemu bi to moglo biti sve teže s obzirom na količinu angažmana.

Pepe Jeans, Europa 92, Podravka, North Face, Ghetaldus, Ledo, Ansons, Corona pivo, Schwarzkopf, Bomber, Varteks, Ocean Sailing House, Jet Lag, Honda, samo su dio brendova koji su dali povjerenje Filipu. Kada pogledamo samo dio njegovih fotografija i reklama, ni ne čudi. Filip je pravi modni kameleon koji jednako snažno i moćno može predstaviti elegantnog, poslovno muškarca u Varteksovog odijelu, kao i neki Podravkin proizvod.

Oduvijek je htio upisati glumu, no tu ljubav nadomjestio je novinarstvom i modelingom. Ipak, ne isključuje mogućnost da se jednog dana ostvari u glumačkoj karijeri. Bio je na snimanju filma “Canary Black” s Kate Beckinsale, nedavno se pojavio u seriji San snova, a tko zna što ga iduće čeka. Sudeći po najnovijim angažmanima, nikoga ne bi čudilo da jednog dana zasja na pisti odjeven u kreaciju omiljenog dizajnera.

*Kad usporediš modeling prije pet godina u Hrvatskoj i danas, što se promijenilo?

Dosta toga se zapravo promijenilo. Ostali smo bez nekoliko modnih manifestacija, dobili neke nove koje su se brzo ugasile, pa onda još novih i tako dalje i tako bliže. Što se tiče konkretnog modnog tjedna u Hrvatskoj, ako se ne varam, ostali smo samo na jednom i nadam se da će potrajati što dulje. Ja sam svakako uvijek tu kada treba podržati hrvatsku modu, tako da se na svaki poziv rado odazovem. Podržao sam i ispratio mnoge modne manifestacije u Hrvatskoj i mogu reći da sam na to ponosan.

*Često smo mogli čuti da je teško uspjeti kao model u Hrvatskoj, posebno muški, u smislu da nema dovoljno posla, ali tebi angažmana ne manjka. Kako to komentiraš?

Da je lako, nije. Posao kao posao je lagan ukoliko ga voliš, međutim sve ono što mu predstoji je zeznuto i pomalo iscrpljujuće na psihološkoj razini. Pod ovim mislim na castinge, call back-ove, pa ne znaš jesi li zadovoljio ili ne do posljednjeg trenutka i slično. Zapravo te ta neizvjesnot ubije, barem mene. Dosta je prevrtljiv posao i često se ne možeš osloniti samo na njega; upravo zato se bavim i drugim stvarima jer sam po prirodi ziheraš i volim znati s koliko ću izaći na kraju mjeseca. Što se tiče ovog dijela ‘kako imati dovoljno angažmana’, mislim da je važno biti profesionalan, i pokazati se u najboljem svjetlu na svakom snimanju. Ako si se jednom pokazao dobrim, vrlo vjerojatno ćete zvati i drugi put. Jako je bitno biti umrežen i stvoriti si bazu kontakata tijekom godina, odnosno znati ljude. Uvijek će te netko negdje preporučiti ako si korektan, to je već 50% posla. Meni se takav način razmišljanja zbilja pokazao uspješnim.









*Koja ti je od posljednjih suradnji bila posebno draga?

U profesionalnom smislu bih istaknuo nedavnu reklamu za Hondu, koja je distribuirana za europsko tržište i baš mi je drago da sam bio dijelom jednog tako velikog projekta. U nekom osobnom, emotivnijem smislu, naveo bih kampanju koju sam snimao za moju dragu kolegicu, također manekenku, Luciju Raić, koja je s dečkom pokrenula vlastitu igru ‘Sneaky Snakes’. Bilo mi je baš drago podržati je u tom smislu. Inače smo kolege na revijama i snimanjima, a u ovom slučaju sam ja bio model, a ona poslodavac i baš mi je to bilo fora. Lijepo je gledati drage kolege kako rastu.

*Postoji li strah od toga da ćeš oštetiti neki dizajnerski komad odjeće, nakita, naočala? Je li ti se kad nešto tako dogodilo?









Ne, zato što na većini snimanja postoje stilisti, koji brinu o tim stvarima i da svaki odjevni predmet prođe ‘netaknuto’. Moram pohvaliti naše stilistice poput Marcele Vrček, Ane Nikačević, Mije Ventin, Slađane Divjak ili Nele Kliček, cure zaista vrijedno rade svoj posao. Pojam stilista kod nas se obično ne kiti lovorikama, međutim oni su ključna karika svakog snimanja. Loš styling u stanju je upropastiti i najbolju moguću kolekciju.

*Koji je tvoj san kada je modeling u pitanju, postoji li neki cilj kojemu težiš, gdje se vidiš u budućnosti?

Prije par godina rekao bih da je to kampanja za moj omiljeni brend Ralph Lauren; zapravo sam išao na casting za jedno njihove snimanje koje se odvijalo u Milanu i ušao sam u uži krug, ali su se na kraju ipak odlučili za drugog modela. Sad bih rekao da je cilj da me fizički izgled i mladolikost što dulje posluže, tako da se time mogu baviti dok god mi se bude dalo.

*U svijetu mode, manekenstva, ima i nemoralnih ponuda. Je li se to tebi kad dogodilo, kako bi reagirao?

Vječno pitanje, na koje većina modela ima odgovor: ne. Baš sam razgovarao s kolegom Pedrom Soltzom o ovoj temi jednom prilikom pa smo obojica donijeli isti zaključak, a to je da nam nikad nitko nije pokazao nepoštovanje takve vrste. Ok, čuli smo možda nekad neku neprimjerenu seksualnu šalu, hi-hi, ha-ha, ali baš da je došlo do nemoralne ponude, nije. Ne kažem da nema toga, čuo sam od nekih kolega dok sam radio vani da su se susreli s tim, međutim to je više iznimka nego pravilo, pogotovo u današnjoj ‘woke’ i ‘me too’ kulturi gdje smo svi postali preosjetljivi i cinkamo jedni druge za sve haha. Poprilično sam siguran da ako se postaviš na pravi način, to ti se neće dogoditi. Ti si taj koji kontrolira narativ.

*Na kakvo snimanje ne bi pristao, ima li nešto što na sebi ne bi nikada dao da ti promijene?

Hmm pa ne bi pristao na snimanje gdje moram biti potpuno gol. Golišavo je ok, ali ne baš da se vide strateški dijelovi haha. Što se tiče izmjena, za vrijeme svog boravka u Milanu 2018. godine, trebao sam se zbog jednog posla ošišati na tada popularnu ‘lonac frizuru’. Tadašnji agenti, Ivan i Ludovica, procijenili su da ću si time bitno suziti mogućnosti što se tiče ostalih snimanja, tako da nismo to napravili. Otvoren sam za neke izmjene, ali mislim da se ne bi baš ošišao skroz na nulu, jer mi je upravo kosa tijekom godina donijela nemali broj poslova.

*Što misliš o estetskim korekcijama manekenki, modela…?

Prirodan izgled je oduvijek bio imperativ u modnom svijetu i to je jedna od rijetkih stvari koja se zapravo nije pretjerano promijenila. Ok, svako toliko ćeš negdje sresti djevojku koja je radila neke intervencije na svom licu i to je ok ako se ne primijeti toliko. Međutim, ako je prenaglašeno, mislim da si ta ista cura radi medveđu uslugu jer joj je broj mogućnosti sužen. Primjerice, neće je uzeti za reklamu čija radnja datira recimo 1940-ih jer njezin izgled ne odgovara tom vremenu. Čak ni obojena kosa nije poželjna za određenu vrstu snimanja.

*Što je trenutno najpopularnije?

Pa na nekoliko kolegica sam primijetio da su im usne bitno veće u odnosu na prošlu ili pretprošlu godinu haha, tako da bi rekao usne definitivno. Imati tanke usne, danas kao da je ‘sramota’, pa gotovo svi koji su ih jednom imali, više nemaju.

*Bi li se sam okušao u estetskim korekcijama?

Oduvijek sam bio zagovornik prirodnog izgleda (minus pramenovi na kosi haha), tako da je odgovor ne. Nemam ništa protiv toga, ali opet ne moramo biti ni ‘ovce’ pa slijepo slijediti svaki trend koji nam nametnu sestre Kardashian ili bilo koja druga popularna javna osoba. Ako te nešto baš muči, promijeni to, ali ne treba ići u ekstreme. Smatram da treba izvući najbolje iz onog što imaš.

*Kao osoba koja se može pohvaliti zavidnom figurom, otkrij nam neki trik kako se pripremiti za ljeto, kako se ti pripremaš?

Nisam sezonac, živim poprilično zdravo tijekom cijele godine, tako da ne posežem za brzim rješenjima. Možda je trik ne imati nezdravu hranu u stanu, pa samim time ne možete ni posegnuti za njom. Naravno, ne treba se konstantno deprivirati, sasvim je u redu imati nezdrave izlete dok god su samo to: izleti.

*Koji su ti planovi za ovu godinu, ima li nešto što nam smiješ otkriti bar malo?

Pa plan je da me mladolik izgled posluži što dulje, pa samim time mogu raditi ovaj posao dok ne osijedim. Sva sreća da sam plav haha. Šalu na stranu, imam već neka snimanja koja su okvirno zakazana, međutim u modelingu baš i nema nekih godišnjih planova jer to nije takav posao. Ide se dan po dan, što nije loš modus operandi i inače u životu.