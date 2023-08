Hrvatski glumac i supruga o predbračnoj čistoći: ‘Primila sam ga kao biser’

Glumac splitskog HNK i član Hrvatskog nadzemlja Pere Eranović i njegova supruga Katarina Eranović posvjedočili su na ovogodišnjem Mladifestu u Sisku o predbračnoj čistoći i njezinoj važnosti za brak.

U braku su pet godina i imaju troje djece, od kojih je jedno na nebu.

Njihovu priču u cijelosti je prenijela Hrvatska katolička mreža.





Katarina: Živjela sam mirnu mladost

Katarina je na početku posvjedočila kako je odrasla u tradicionalnoj katoličkoj obitelji te da je u njezinom srcu uvijek bila želja da se ostvari kao supruga i majka.

“Živjela sam mirnu mladost. Nisu me zanimale stvari koje su zanimale većinu mladih. Usudila bih se reći da su me moj perfekcionizam i navezanost na mirnije stvari sačuvali od nekih kikseva. No sve to zajedno bila je isključivo Božja milost”, istaknula je.

Posvjedočila je da nije isključila mogućnost redovničkog poziva, ali sva njezina želja i sve njezine molitve bila su upućene prema braku, prema upoznavanju suputnika s kim će moći ići prema svetosti i prema nebu.

“Pojam međusobnog darivanja meni se podrazumijevao da se čuva za brak. Ja sam se htjela za svoga budućeg muža sačuvati i da budem njemu kao poklon od Boga koji je samo za njega i kojeg nitko prije nije odmotao”, rekla je Katarina.

Pere je ipak imao turbulentnije odrastanje

Potom se Pere prisjetio svojih mladenačkih dana i istaknuo kako je njegova mladost bila turbulentnija. Pere je naglasio kako je konzumerizam svijeta u kojem živimo zahvatio i njegov mladenački život.

“Odlučio sam konzumeristički pristupiti vjeri. Bog je bio Bog nedjelje, Bog jutra, Bog večeri i Bog par minuta prije ručka. Pitanje predbračne čistoće bilo je nešto o čemu nisam ni razmišljao. To je bilo nešto čime su se bavile bake, rekao bih tada. Smatrao sam ukoliko se dvoje ljudi voli da mogu imati odnose”, istaknuo je.









‘Počeli smo pričati o pobačaju, plakao sam gorke suze’

“Kada sam prekinuo i drugu ozbiljnu vezu u kojoj sam bio shvatio sam što su ti odnosi do sada u mome srcu radili. Odnosi prije braka dosta potenciraju stvari. Poslije te druge veze donio sam odluku da se neću vezivati za nikoga nego da ću se prepustiti avanturi. Želio sam samo avanturu i živjeti bez preuzimanja odgovornosti. I u tom svemu dogodio se jedan odnos s jednom djevojkom koju nisam mogao čak ni zamisliti u budućnosti kao svoju suprugu, a ni ona mene. Dogodilo joj se da joj je mjesečnica kasnila, a imali smo odnose. I u tom strahu i grču, što ako se to dogodilo, a mi se ne vidimo zajedno, jer smo po svim svjetonazorskim pitanjima dijametralno suprotni. Počelo se pričati o pobačaju. Prošlo je par dana i ona mene zove ozarena i vesela i govori da nije trudna, ispostavilo se da se radilo o hormonalnom poremećaju. Moje suze radosnice su trajale svega minutu i postale su suze gorke. Kleknuo sam pored kreveta i počeo sam vrištati da nisam dostojan zvati se djetetom Božjim i da neću više ići u crkvu. Sabrao sam se i rekao Bogu: ‘Bože, od sada i nadalje neću više ovako‘. Ali imao sam figu u džepu. Obećao sam mu da neću divljati okolo avanturistički, ali ostavio sam mogućnost življenja odnosa, ako je ozbiljna veza”, rekao je Pere.









Posvjedočio je kako je nakon toga uslijedila ozbiljnija veza koja je bila mala prekretnica u njegovom životu jer je s tom djevojkom molio prije jela i otišao u crkvu, a na Malu Gospu u Solinu doživio je nešto što ga je promijenilo.

“Čuo sam glas u srcu: ‘Idi i ispovjedi se, ali sve‘. Ja se odem i ispovjedim i naravno naputak glasi: ‘Idi i ne griješi više‘. Sav život sakramentalni je bio redovit, ali ne i uredan. Ispovijedao sam sve osim grijeha bludnosti i uredno sam se pričešćivao. Nakon toliko vremena doći na pričest rasterećen toga bio je prekrasan osjećaj. Predložio sam djevojci da živimo čistoću. Nije znala zašto, ali pristala je. Bilo je teško i opet su se događali padovi jer sam joj htio udovoljiti. Ušao sam u drugu fazu problema. Izbjegavajući grešne prigode izmišljao sam razloge. Kada je laž alat kojim se želimo izvući na svjetlost onda tek završimo u goroj situaciji. Došao sam u situaciju da sam nakon nekoliko godina te veze postao frustriran. Stah od razgovora o vezi je bio velik i samo sam bježao”, prisjetio se.

Nakon toga Pere dolazi u Hrvatsko nadzemlje kao vanjski suradnik. Istaknuo je kako je tamo između svih lica upoznao djevojku koja je molila i za rezervu.

“Budući da sam bio još u onoj vezi potiskivao sam i to relativno uspješno simpatiju koja se u meni dogodila prema Katarini. To se neprestano vraćalo nazad i pitao sam se zašto je tako. Moja veza je došla do vrhunca i prekinuo sam i nakon toga sam osjetio ogromno olakšanje kao i ta djevojka. Bogu sam zahvalan i sve tri spomenem u molitvi”, istaknuo je.

Upoznavanje s Katarinom

Nakon svih padova i prašine kazao je da je po prvi put se osjetio kao petnaestogodišnjak.

“Odlučio sam pitati Katarinu hoće li biti moja djevojka. Svega nakon mjesec dana nakon što sam prekinuo s prošlom djevojkom. Molio sam Boga po prvi puta sebično. Reci mi molim te što napraviti i osjetio sam jedan mir prije nego pristupim Katarini. Otišao sam se prije toga ispovjediti se i odlučio da ju neću pitati. Ne iz sebičnih razloga nego jer ju vidim i percipiram kao ozbiljnu osobu, nekoga tko će biti mi na zemlji sve. Sve ono što sam ispričao, njoj sam ispričao u detalje. Znam da ju posljednjih pet minuta mog svjedočanstva njoj u autu nisam mogao pogledati u oči. Znam da sam gledao u njezine tenisice i jedva čekao da progovori. Podignem pogled i vidim ona gleda u mene plače i smije se. Mislim se: ‘Bože moj, ona je luda. Ona nije normalna‘. Mislim se u sebi: ‘Molim te progovori, ok reci nešto i ako nisi pri sebi, sve je uredu smo reci nešto‘. Ona je tada stavila dlan na moje lice i rekla: ‘Pere, ti si predivno svjedočanstvo njegove ljubavi‘. Te riječi ću pamtiti do groba”, rekao je.

“Ja sam njega primila kao čistu osobu, novu osobu, kao svoj biser koji mi je povjeren na čuvanje. Podrazumijevalo se da ćemo hodati u čistoći, nećemo imati tjelesna darivanja. Nedugo nakon toga, nakon razgovora s duhovnikom, u srce mi je sjela želja da bismo mi mogli probati hodati i živjeti do braka bez poljubaca. Ja sam to Peri predložila, a on je prihvatio”, rekla je Katarina.

Govoreći o toj odluci kazala je da im puno plodova donijela u braku. Istaknula je: “Nismo se fizički poljubili, ali su nam se uzljubile duše na jedan poseban način”.

‘Sve se plaća, sve se vraća’

Pere je na kraju naglasio:

“Mladi, nakon što sam se cijeli ogolio želim vam reći da se sve plaća i sve se vraća. Preskupo vas je Bog platio da biste se dali becijenjeno. I najduži redovi su tamo gdje je jeftino. Imajte svoje dostojanstvo. Povjeravajte se jedni drugima. Vi koji ste u braku imate najmoćnije moguće oružje u rukama koje nikada neće otupiti samo naš stisak može oslabiti”, poručio je i time zaključio njihovo svjedočanstvo.