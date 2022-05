Hrvatski film ‘Dani suše’ ispraćen desetominutnim ovacijama u Cannesu: ‘Ovo je bilo jedinstveno iskustvo’

U ponedjeljak je na Međunarodnom filmskom festivalu u Cannesu održana premijera dugometražnog igranog filma ‘Dani suše’, redatelja Emina Alpera, čiji je koproducent hrvatska produkcijska kuća 4Film.

U prepunoj dvorani Claude Debussy publika je imala prilike pogledati četvrto ostvarenje ovog renomiranog turskog redatelja, čiji su dosadašnji filmovi premjerno prikazani na najvažnijim filmskim festivalima u Berlinu i Veneciji. Premijera filma u službenoj sekciji ‘Izvjestan pogled’ ispraćena je desetominutnim ovacijama.

Na premijeri filma prisustvovala je koproducentica filma Anita Juka ispred 4Filma, pridružili su joj se i snimatelj Goran Mećava te pridružena producentica Laura Sinovčić, a na filmu su radili i snimatelj tona Krešimir Rodić te mikroman Daniel Žuvela. Crveni tepih tako je ugostio ekipu filma koju čine filmski djelatnici iz Turske, Njemačke, Francuske, Nizozemske, Grčke i Hrvatske, a ekipu su predvodili redatelj Emin Alper, producent Nadir Öperli te glumci Selahattin Paşalı, Ekin Koçi i Selin Yeninci.





‘Premijera filma je prošla fenomenalno. Publika nas je ispratila s velikim pljeskom, što pokazuje koliko im se film svidio. Izuzetno nam je drago što s nama bili i članovi hrvatske ekipe, jer upravo ova suradnja predstavlja prvu tursko-hrvatsku koprodukciju na jednom filmu. Hrvatska je ušla posljednja u financijsku strukturu našeg filma, a sa 4Filmom smo odmah ‘kliknuli’.

Dijelimo iste poglede na audiovizualno stvaralaštvo, što bi film trebao biti i priču koju bi trebao pričati. Također, hrvatski filmski djelatnici ostali su prijatelji s ostatkom ekipe, stalno se čuju, tako da smatram da smo okupili jedan izvrstan tim’, izjavio je turski producent Nadir Öperli.

Anita Juka dijeli zadovoljstvo suradnjom, ali i samim filmom te nadodaje: ‘Ova ambiciozna koprodukcija okupila je vrhunske filmske djelatnike iz cijele Europe. Rezultat se i vidi, a oduševljenje publike koje smo doživili jučer to i potvrđuje. Emin Alper pravi je vizionar, njegov dosadašnji rad je impresivan, no vjerujem da su ‘Dani suše’ njegovo najbolje ostvarenje do sada. Surađivati na ovom filmu bilo je jedinstveno iskustvo, ali i čast.’

Produkciji 4Film ovo nije jedini film u Cannesu. U srijedu ih očekuje premijera filma ‘Vizija leptira’, redatelja Maksyma Nakonechnyeg, koji prati ukrajinsku vojnikinju Lilyju u borbi s PTSP-om. I ovaj film natječe se u sekciji ‘Izvjestan pogled’, a činjenica da hrvatska produkcija sudjeluje na najvećem filmskom festivalu u svijetu sa čak dva filma, bez presedana je u našim krajevima.