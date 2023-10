Hrvatski Damiano oduševio žiri, a ‘lažni’ Joksimović ostavio ih bez teksta: ‘Sve ti vjerujem’

Autor: Barbara Grgić

Nova doza talentiranih kandidata pokazala se žiriju RTL-ova glazbenog showa ‘Superstar’ u večerašnjoj četvrtoj audicijskoj epizodi. Brojni talentirani mladi ljudi oduševili su Severinu, Tončija Huljića, Filipa Miletića i Niku Turković.

Devin Juraj

Četvrto audicijsko izdanje ‘Superstara’ otvorio je umjetnik Devin Juraj. “Smatram se renesansnim čovjekom”, otkrio je Devin koji uz glazbu i ples, obožava i modu. “Ljubav prema modi nastala je dok sam bio mali, dok sam gledao filmove, gledao sam sebe kao kadar. Ne želim biti dosadan”, izjavio je Devin. Obilježio ga je u djetinjstvu gubitak oca, nakon kojeg je, kaže, brže sazrio





Žiriju je otpjevao hit grupe Måneskin ‘Zitti e Buoni’, a nakon toga je Filip želio čuti više. Otpjevao je i ‘Ostala si uvijek ista’ Miše Kovača, a nakon toga Miletić se oduševio. “Energija fantastična, rasturaš. Jedino me buni… Trebaš pjevati onako kako pričaš”, komentirao je. Složila se i Nika: “Manje ga glumi, više ga pjevaj jer je ljepše kad stvarno otpjevaš, ali stvarno razvaljuješ. To sve stoji. To su stvarno finese da budeš super”, komentirala je Nika.

Devinu je ekipa dala četiri DA, oduševivši žiri talentom i karizmom.

Filip Galović

Uslijedio je nastup Filipa Galovića iz Austrije. Stigao je u pratnji obitelji koja mu je velika podrška, bavi se borilačkim vještinama te radi na naftnoj ploči. Svestrani mladić inače svira i tamburicu, a ljubav prema istoj vezana je uz Filipovu Slavoniju. Žiriju je zapjevao ‘Dušu bećarsku’, a onda su uslijedili i komentari.

“Možda nije bilo dovoljno za ovo što piše – Superstar, ali svakako ti se ne bih voljela zamjeriti”, kroz smijeh je poručila Severina Filipu. “Imaš dobar stav, ali nažalost, po meni bi se još trebao pozabaviti pjevanjem. Siguran sam, doduše, da si najbolji pjevač kojeg sam ja čuo dosad – među borcima”, dodao je Filipov imenjak iz žirija.

Filip, nažalost, nije prošao dalje, no poručio je da predaje nema.









Semir Draganović

Semir Draganović iz Ključa u Bosni i Hercegovini želi da ljudi za njega čuju i da se u budućnosti bavi onime što voli. Odlučio je otpjevati ‘Zaboravljaš’ Željka Joksimovića. Filip Miletić je tijekom nastupa otišao do Semira. “Pravi je”, komentirao je, a kasnije objasnio svoj postupak.

Žiri je bio oduševljen njegovim pjevanjem. “Znaš što? Ja sam ti morao prići i da vidim je li ispod Željko. Majstore, da ti kažem nešto. Ovo je najveća tišina koju si dobio od svih kandidata. Znaš što to znači? To je kad pjeva genij. Emotivni genij. Prvi put sam se danas naježio”, rekao je Filip. “Sve ti vjerujem”, komentirala je Nika Turković. “Pazi samo da ne pokušavaš previše imitirati. Dakle, malo više sebe. Boja glasa je bariton prekrasan”, rekao je Tonči Huljić.

Semir je prošao dalje s četiri glasa ‘da’.

Hana Ivković

Iduća je pred žiri stigla 17-godišnja Hana Ivković iz Sinja, a prijavile su je prijateljice koje su joj stigle kao podrška s njezinim roditeljima. Odlučila je izvesti pjesmu “Za Ljiljanu” Tome Zdravkovića. Tonči Huljić je pozvao njezine prijateljice i roditelje da dođu na pozornicu dati Hani podršku.









Severinu je zanimalo zašto je Hana odabrala baš tu pjesmu. “Ajme, prekrasan je. I ta emocija kroz pjesmu i film, sve. Prekrasno”, rekla je mlada Sinjanka.

“I ti si to prekrasno otpjevala, ali sad da čujemo”, rekao je Tonči. Hana je kao drugu pjesmu odabrala ‘Rise Up’. “Tko je odredio tonalitet? Jednostavno, nisi mogla uhvatiti gornje tonove, ali po pitanju emocije i sadržaja tvog pjevanja, sve najljepše i sve pohvale, pogotovo u odnosu na godine koliko imam, koje imam ja i koje imaš ti. Ti imaš osjećaj za glazbu, ti pjevaš dobro, ti osjećaš muziku”, komentirao je Tonči.

“Ti si jednostavno jedna osoba koja u sebi imaš sve ono što nama treba i možeš biti ovaj Superstar”, istaknula je Severina. “Ti si all around igrač kao što se kaže. Od Nirvane do Silvane. Mislim da će to biti tvoja glavna karakteristika za jedno pet, šest godina, da ćeš moći doslovno sve pjevati i u svim žanrovima da ti se vjeruje”, rekao je Filip Miletić.

Hana je s četiri glasa izborila daljnje natjecanje.

Gloria Hršak

Gloria Hršak dugi niz godina bavi se plesom, a počela je s time na fakultetu jer joj je to bio odličan izvor prihoda. “Što se tiče go-go plesa, nemam podršku obitelji. To je moj posao, poslije toga idem lijepo kući spavati”, otkrila je. Suprug joj je podrška, a imaju blizance, kćer i sina. Zatrudnjela je na fakultetu. “Negativnih komentara bilo je na početku kad sam se počela vraćati nakon poroda i svega toga natrag na pozornicu jer su mislili da ću prestati s time, da će to jednostavno stati, a mene to ipak još i dalje vuče jer stvarno se dobro osjećam na stageu i volim zabaviti publiku”, ispričala je Gloria.

Odlučila je pjevati “Zauvek” Senide. Severina je željela kasnije pjesmu čuti još jednom – ‘na suho’. “Ti po meni imaš lijep vokal. Imaš pokret. Imaš izgled. Intonacija, na tome se radi, da se razumijemo, to je nešto što je popravljivo, a ono što je nepopravljivo je ako nemaš, to što ti imaš. Dakle, ti imaš to što treba. Ja sam s time zadovoljan”, komentirao je Tonči Huljić.

“Dobar moving u plesu koji po meni nažalost ne prati toliko vokal. Ono što je dobro, ritam imaš, s tim se rađaš i to ako imaš, imaš, ako nemaš, nemaš i ne možeš ga nadomjestiti. Ono na čemu možeš raditi je upravo intonacija, vokal couching da ti netko poradi na toj kontroli”, rekao je Filip Miletić.

Gloria je dobila ‘ne’ od Filipa, Nika i Severina su joj odmah dale ‘da’ dok je Tonči razmišljao i odlučio dati šansu pa je rekao ‘da’.

Josip Rudelić

Idući je pred žiri stigao Josip Rudelić iz Ivanić-Grada, student flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Piše svoje pjesme, a jednu od njih – ‘Stars’, predstavio je žiriju. “Osjećam radost dok pjevam, da mogu spojiti ljude i uljepšati im dan ako im nije bio dobar”, otkrio je Josip.

Uskoro je sjeo za klavir i žiriju zasvirao te zapjevao singl. “Prosječno, sa zrnom intrige”, komentirao je Tonči Josipovu izvedbu. “Teška muka nas umjetnika s Akademije”, dodao je Filip. “Čuje se taj školski i klasični pristup kod tebe, ti ne znaš odabrati stvar koja bi tvom vokalu pristajala najbolje”, dodala je Nika. “Ti u stvari želiš biti autor? Mislim da je to možda tvoj put”, zaključila je Severina.

Iako su Tonči i Filip Josipu dali ‘da’, Severina i Nika dale su mu ‘ne’ pa mladić nije izborio daljnji tijek natjecanja.

Petar Macukić

Tatoo artist Petar Macukić iz Zagreba kao hobi ima ‘riganje’ vatre, a otkrio je i da posjeduje fotografsko pamćenje. Odlučio je pjevati ‘Krug’ EKV-a i ‘Daylight’ Davida Kushnera. “Ok, već navijam za tebe. Konačno”, komentirao je Filip Miletić nakon što je Petar otkrio što će izvoditi.

Severina je zaplesala dok je Petar izvodio “Krug”. Tijekom nastupa je zasvirao imaginarnu gitaru i bubnjeve. “Ti jednostavno imaš jednu zaraznu količinu optimizma. Zato me iznenadio izbor pjesama. Pjevaš pjesme ljudi koji su u sebi nosili jednu težinu, da ne kažem crnilo i onda mi je interesantna ta identifikacija tebe i njih”, komentirao je Tonči.

“Volim frikove, a ti si frik. Provalio sam te skroz. Druga pjesma si ti i tu si me uvukao”, rekao je Filip.

Petar je dobio četiri glasa ‘da’.

Tončica Knez

Tončica Knez stigla je na audiciju za ‘Superstar’ iz Splita. U Osijeku je studirala dizajn za kazalište, film i televiziju, a potom i lutkarsku režiju. U Ljubljani je odradila prasku, a trenutno živi u Zagrebu. Svestrana umjetnica kaže da se želi okušati u svemu što je zanima.

Žiriju se predstavila singlom ‘All About That Bass’ Meghan Trainor. “Glas ti ima zanimljivu boju, odlično si odglumila ovu pjesmu, ali pretpostavljam da si svjesna da čim se prebaciš u više registre, da si potpuno falša”, poručio je Huljić Tončici. “Inače, simpatičnost za pet”, dodao je. “Ovo je bilo jako skromno”, kraći je bio Filip i rekao joj ‘ne’. Složile su se s njime i Nika te Severina.

Tončica će svoju umjetničku sreću pronaći negdje drugdje, u što su sigurni i članovi žirija.

Ajda Lacković

Ajda Lacković je stigla iz slovenskog Nakla na audiciju ‘Superstara’. Radi nekoliko poslova, ovisno o godišnjem dobu, a u slobodno vrijeme bavi se pjevanjem. “Imaš super tetovaže”, rekao joj je Filip Miletić i tražio da priđe da ih vidi. Jednu od tetovaža je posvetila svom ocu koji je poginuo na motoru u prometnoj nesreći 2006. godine. Obiteljsku bol pretočila je u snagu.

Odlučila je pjevati “Any Man of Mine” Shanije Twain. “Meni je to baš onako jedan country vibe koji nisam čula i voljela bih te vidjeti i nekako obučenu tako country drugi put. Ja dajem ‘da'”, komentirala je Severina. “Vjerujem da i to voliš slušati. Čuje se i to mi je recimo bilo jako zanimljivo jer nije bilo nikoga tko je, pogotovo ne ženskih vokala koji su u tome tako lijepo plivali. Voljela bih još toga čuti. Zato od mene imaš da”, rekla je Nika Turković.

“Trebaš se posvetiti, uzeti nekoga tko je dobar vokal coach jer tu dobru boju imaš, tu vedrinu, ali još uvijek trebaš raditi na tome stoga od mene ovog puta ne”, odlučio je Filip. “Kad si počela, bilo je jako obećavajuće. Imaš u tom srednjem registru jako lijepu i suverenu boju glasa. Čim se malo izmakneš iz toga i odeš prema gore, malo više se počinju pojavljivati falševi, ali imaš konkretnu boju. Ali sad je pitanje koliko se ona može rastegnuti”, komentirao je Tonči koji je dao šansu Ajdi i rekao ‘da’.

Ajda je tako izborila daljnji tijek natjecanja.

Pjero Maltar

Idući je pred žiri stigao Pjero Maltar iz Valpova, koji je otkrio da mu je čast stati pred takve glazbenike! Svira klavijaturu i gitaru te se bavi produkcijom, skladanjem i aranžiranjem. “Radio sam u sjeni i čekao da to moje stvaralaštvo izađe na vidjelo. Ne postoji bolji trenutak od ovog danas. Predstavit ću vam se svojom autorskom pjesmom ‘Plakala bi Drava”, ispričao je Piero.

“Stvarno mislim da si talentiran, sve si ovo napravio sam, ali mislim da bi možda netko tko je vokalno jači ovo donio puno bolje”, jasna je bila Nika. Tonči je imao savjet – “Dobra ti je pjesma, daj je nekom pjevaču, sve sam ti rekao”. “Radije bih se s tobom družio u studiju nego na stageu, ostani u glazbi”, zaključio je Filip.

Pjero nije prošao dalje, no dobio je pohvale na produkciju svoje pjesme.

Stella

Stella ima 23 godine i živi u Njemačkoj, ali njezini roditelji su Hrvati pa dosta vremena provodi u Hrvatskoj. Ona je dio benda The Vanillas u kojem svira i pjeva s Danny koja također ima 23 godine, a izvode pop glazbu na engleskom jeziku. Dio pjesama je i na španjolskom i hrvatskom jeziku. Surađuju s Nicolasom koji režira njihove glazbene spotove.

Stella se kao dijete jako razboljela i dijagnosticirana joj je mišićna distrofija. “To je otmjen izraz za nešto užasno i neugodno, da budem iskrena. Zapravo se osjećate zarobljeni u vlastitom tijelu”, ispričala je.

Stella i Danny upoznale su se preko interneta tijekom pandemije koronavirusa. Ne žive blizu pa puno glazbe stvaraju pomoću moderne tehnologije, ali se pokušavaju kad mogu vidjeti. Pišu zajedno sve njihove pjesme i glazbu. Odlučile su pjevati svoju pjesmu “Down”.

“Jednostavno je lijepo. Stvarno bih volio ako prođete dalje da sljedeći put dođete s matricom da vidimo u kojem vi to pravcu razmišljate”, rekao je Tonči.

“Tvoja priča stvarno nadahnjuje i mene je baš podsjetila koliko sam razmažen u nekim trenucima i koliko neke stvari olako shvaćam u životu i hvala ti na tome podsjećanju. Definitivno imate talent i jedva čekam čuti vaše pjesme. Od mene ‘da'”, istaknuo je Filip Miletić.

Lana Domjanović

Stella i Danny dobile su četiri ‘da’ za prolazak dalje.

Tremu je imala 19-godišnja Lana Domjanović iz Sinja, a odlučila je pjevati ‘Rukuju se, rukuju’ od Zane i ‘I Have Nothing’ Whitney Houston. Vidljivo je bilo da nije opuštena dok je izvodila prvu pjesmu.

“Sljedeća pjesma, molim te, opusti se”, rekao joj je Filip Miletić. Lana je tražila malo vode, a Severina joj je ponudila. Također joj je prišla kako bi je opustila i pokazala kako se ulazi na pozornicu. Žiri je bio oduševljen njezinom izvedbom pjesme ‘I Have Nothing’.

“Ja moram reći da si prekrasna i da sam ponosna što si od Sinja i mislim da ćemo ovu malu od Sinja gledati jako dugo, dugo”, komentirala je Severina.

“Tremu ti uvijek imaju samo talentirane osobe koje su svjesne svega onoga što mogu pokazati pa smo imali ovu malu psihološku igricu s tobom koja je eto, izrodila novu tebe, ovaj trenutak i to je top”, rekao je Tonči Huljić. “Samo glupi ljudi su sigurni u sebe. Ubijaš”, istaknuo je Filip Miletić.

Lana je prošla dalje s četiri ‘da’.

David Sinjeri

Siguran u sebe stigao je David Sinjeri – iz okolice Buja. “Mama je vidjela da ima nekog potencijala pa me upisala u glazbenu školu”, otkrio je automehaničar koji iza sebe ima i javne nastupe. Zapjevao je ‘Treba imat dušu’ Atomskog skloništa. “Odličan si za ono što radiš, budi tu gdje jesi i to ti je odlično”, iskren je bio Tonči.

“Ne možeš prelijetati, dao bih ti savjet, samoglasnike gutaš, nema ih nigdje”, dodao je Filip. “Nije mi to bilo to”, zaključila je Severina.

Nije prošao u daljnje natjecanje, no David je bio pozitivan te je otkrio da će primijeniti savjete koje je dobio od žirija. “I neuspjeh je dobar ako gura naprijed”, zaključio je David.

Vivien Kurtović

Vivien Kurtović studira pravo, a završila je srednju glazbenu školu te dolazi iz Novog Sada. Pjevala je “Nah Neh Nah” od Vaya Con Dios i “Mercedes Benz” od Janis Joplin i svirala violinu. Na pozornici je i zaplesala. Severina je htjela nakon prve pjesme čuti i Janis Joplin. “Samo ti se žurilo da to odradiš. Nigdje u tome nije bilo spontanosti. Nedostaje ekspresije, jednostavno si odradila”, komentirao je Tonči Huljić.

“Meni je to bilo bez ikakve emocije. Nisam ništa osjetila. Ja tebi ne mogu zamjeriti da nisi bila točna intonativno ili da nemaš sluha, to nije istina, ali je samo, malo je ravno”, rekla je Nika Turković.

Vivien je nakon kritika otpjevala “Nocturno” Olivera Dragojevića. “Sve je isto. I dalje se nije maknulo na ljestvici”, istaknuo je Tonči. “Šta ja znam? Ja tako volim ovakve likove. Ja ti dajem ‘da’ jer mene je ovo, mene je ovo razveselilo”, komentirala je Severina.

Vivien je prošla s tri ‘da’ jer joj je Tonči odlučio dati šansu.

Nicky Vranić

Stigao je pred žiri i Nicky Vranić iz Galižane. Fizioterapeut dosad nije imao javnih nastupa, no u svom domu pjeva, slika i uživa u umjetnosti. “Podržavam sam sebe”, otkrio je. “Mama je podrška kada god treba, a tate nema, bez njega sam ostao kada sam imao godinu i pol dana”, ispričao je Niki.

Žiriju je izveo autorsku pjesmu, no nije uspio izboriti prolazak u daljnje natjecanje. “Emocije ima, no aparat treba vježbati”, komentirao je Filip. “Vidi se da imaš emociju, ali nemaš još pravu cestu za to”, zaključio je Tonči.

Rebecca Sponza

Rebecca Sponza iz Rovinjskog Sela za sebe kaže da je povučena i sramežljiva. U pjevanje ju je uveo tata s kojim ima predivan odnos. “Pristala sam doći na ‘Superstar’ jer mi je to životna želja”, ispričala je Rebecca. Pjeva s tatom i nazivaju s

Odlučila je pjevati od Tine Turner “Nutbush City Limits”. “Super je ovo bilo”, rekla je Severina za izvedbu. “Prvo sam se iznenadio na vokal. Svi smo se iznenadili”, komentirao je Tonči Huljić.

“Ne pričaš tako. Mene je malo strah da nisi previše adaptivna, u tom smislu da kad čuješ glas jer si dokazala da si kameleon da poprimiš tuđe glasove, a ne svoj”, rekla je Nika Turković. “Imaš isproduciran vokal već spreman za korištenje. Super”, istaknuo je Filip Miletić. Tonči je komentirao da je lakše pjevati na engleskom jeziku nego na hrvatskom. Rebecca je rekla da ne pjeva na hrvatskom jeziku. Prošla je s četiri glasa ‘da’.

“Ajde molim te za sljedeći put, od mene ‘da’, ali jedna domaća pjesma. Izvođenje je izvođenje. Nema loše pjesme, samo lošeg izvođača”, zaključio je Filip.

Glazbeni megaspektakl ‘Superstar’ na rasporedu je subotom u 20.15 sati na RTL-u. Cijele epizode dostupne su i na platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji.