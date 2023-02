HRVATSKE NJUŠKICE NA PUTU OKO SVIJETA: Vlasnik prodao kuću, javili se iz Norveške, bajkovite fotografije obilaze svijet

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Hrvoje Jurić je pustolov i istraživač koji se 2019. godine odvažio na ekstreman pothvat – krug oko svijeta električnim biciklom. Pažnju je privukao i jer na svoja putovanja vodi dva predivna Border Collieja – Enu i Maxa, koji se često nađu pred njegovim objektivom.

Njegovi pratitelji na društvenim mrežama uživaju u bajkovitim fotografijama Jurićevih putovanja, ali i onih na kojima su Ena i Max.

Trenutno je ova vesela ekipa na hladnom Sjeveru, u Norveško, na putovanju koje je Jurić nazvao “Giant World Tour“, a glavni cilj mu je testirati električne bicikle na ekstremnim uvjetima od Osla do Nordkappa.





Sa svojim ljubimcima Enom i Maxom ovaj veliki pustolov krenuo je iz Zagreba prije nešto više od dva tjedna. Nastavi li ovakvim tempom grabiti prema Nordkappu, tura bi mogla završiti za manje od četiri tjedna.

“Važno mi je da su njih dvoje OK i da nema nikakvih problema te da se vratimo doma kako smo i krenuli – s kojom kilom manje, ali to je normalno”, rekao je Jurić u razgovoru za N1.









Jurić je pojasnio kako se ovim zanimljivim pothvatima počeo baviti 2011. godine. “Krenuo sam sasvim spontano, bježao sam od problema. Jednostavno kad sam krenuo, to je postao moj način života. Počeo sam tako živjeti, kretati se. Sad imam dva psa s kojima sam stalno vani. To je način kako ja živim. Nekome je to super, nekome klošarski, nekome je to nedostižno. Ali ja mislim da se ne razlikujem od nekoga tko provede svoj život na poslu kojeg voli”, ističe pustolov i istraživač.

Izazovni put prije četiri godine trajao je nešto malo više od 133 dana. “Po pravilima Guinessa napravio sam minimalno 29 tisuća kilometara u 133 dana, 6 sati i 10 minuta. Krenuo sam iz Zagreba i završio u Zagrebu što je krug oko svijeta”, objasnio je Jurić.

Nakon povratka s tog puta Hrvoje je napravio totalni zaokret. Odrekao se nekih materijalnih stvari.

“Puno stvari se promijenilo nakon puta oko svijeta. Neka su se vrata zatvorila, neki ljudi se maknuli, to je tako u životu… Ali, mnogo stvari mi se i otvorilo. To radite jednom u životu. Sve više me privlačilo to da budem s one strane kamere. Da ja fotografiram, snimam, sve ono što sam prolazio bilježim kamerom koja je sada moj način izražavanja. Sve više vremena sam provodio na cesti. Jednostavno sam shvatio da mi je kuća velik teret. Bila je prevelika za nas troje i odlučio sam je prodati. Kuća je definitivno u boljim rukama sada. I tako smo par mjeseci živjeli u autu gdje smo spavali po brdima. Imam gore šator, solarni tuš unutra, kuhalo. Ništa se puno nije promijenilo osim što sam 100 i nešto kvadrata zamijenio autom. Ali znači da se mogu buditi na Velebitu uz fenomenalan izlazak sunca i bit tamo gdje se osjećam kao da sam svoj”, pojasnio je Jurić.