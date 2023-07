Hrvatska voditeljica premlada doživjela moždani udar: Nina Badrić joj poručuje, ‘godine su samo broj’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Bivša hrvatska voditeljica i pjevačica Ivana Plechinger posljednjih nekoliko godina vodi mnogo mirniji život nego inače. Posvetila se zdravlju te postala motivacijski govornik, a uz to je izdala i dvije knjige za koje mnogi kažu kako su im pomogle.

Sa 39 godina ova voditeljica doživjela je moždani udar, a ovih dana proslavila je okrugli 50. rođendan. Sa pratiteljima je na Instagramu povodom ove obljetnice podijelila emotivnu i iskrenu objavu.



Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Plechinger (@ivanaplechinger)

“Pedeset. Pola stoljeća. Strašili su me ovom brojkom, činila se tako konačnom u mojim dvadesetima u kojima sam mislila da život prestaje nakon 35-te,” priznala je Ivana prisjetivši se kako je njen život izgledao u mlađim danima.

“Želim nam svima da nam se godine slažu i bujaju količinom ljubavi, zdravlja i sreće, da volimo sami sebe i svoj život svakom svojom godinom sve više, da uz svaku dodanu brojku dodajemo svakom svome danu sve više dobrih djela koja smo činili sebi i drugima. Grlim vas srcem punim sreće i zahvalnosti ovako i hvala vam svima što se volimo i razumijemo. S ljubavlju, Ivana Plechinger, since 1973 and counting,” dodala je.

U komentarima su joj ubrzo počele stizati brojne čestitke, među kojima se našla i ona Nine Badrić. “Godine su samo broj i ti to znaš. Uživaj, ljubimo te iz Đakova,” napisala je Nina. Rođendan su joj čestitale i Viktorija Rađa te Ecija Ojdanić.









Prošle godine putem društvenih mreža otkrila je kako se osjeća desetljeće nakon moždanog udara. “Danas slavim život, sretna što sam ostala na ovome svijetu svojoj djeci i mužu, zahvalna što me udar udario dovoljno jako da u sebi i oko sebe promijenim sve, da primim poruku da me način na koji sam živjela i razmišljala, doveo gotovo do samouništenja, da shvatim da je JEDINO važno da sam sretna, zahvalna i da ta moja sreća i zahvalnost u moj život privlače još toliko novih prilika za sreću i zahvalnost,” napisala je tada.