HRVATSKA PJEVAČICA U BORBI S TEŠKOM BOLEŠĆU! Napisala pjesmu o prolaznosti života: ‘Nikad više mila, moje korake nećeš osjećati’

Autor: N.K

Nika Antolos je hrvatska pjevačica. Bila je članica grupe Feminnem, a prije dvije godina dijagnosticirana joj je multiplaskleroza. Na svojem Instagram profilu javila se svojim pratiteljima i poručila kako razmišlja da zauvijek ode iz Zagreba. Pjevačica ima želju otići živjeti na otok Krk, smatrajući da je u Zagrebu kvaliteta života lošija u odnosu na manju sredinu. Posvetila se i vjeri u Boga, a o vjeri i životu često napiše i pokoju riječ.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

“Razmišljam, sad kad odem na Krk, dal’ da se uopće vraćam…?

Ondje je normalno pustiti dijete samo u dućan, posaditi štogod prije ručka,za isti ubrati nešto. Mjesto Jaruna vikendom, gledati valove svaki dan..

Možda kupiti barku i raditi ono što sam s nonićem, popodne krpati mrežu od jutrašnjih divljih peraja..Reći Sienni što ide u vršu i kako da našu uvijek pronađe lako..Znati svakog susjeda u dušu, u slapama kod tete Ane skočiti po njen češnjak..Pa do dućana, na noge, pozdraviti cijelo malo selo usput..

Nedjeljom se uvući u svježe ispeglanu odjeću i gledati kako sve se oči mjesta, spuštaju nizbrdo do Križa..Predvečer skakutave srne špijunirati po zavojitim šumarcima..Na Čavlenu s domaćim divnim ljudima piti kavu na plaži,dok djeca nam krote već pitome valove..

Ili ostati ovdje…Ne znam..Mir je ondje gdje je moj Gospodin = svugdje. Ali ondje, kao da veza je čišća….”, napisala je.

Osim toga, Nika se posvetila vjeri u Boga, a napisala je i tekst posvećen prolaznosti života:

“Ja se na ovo mjesto više vratiti neću..

Kad ubere me jednom odavdje Gospodin,

izvuče između kostiju i oslobodi rubova

gledati ću zemlju kako smanjuje se u očima..

Nikad više mila, moje korake nećeš osjećati.

Neću ti praha podizati, nit boli pridržavati..

Zato natopi se mojom radošću i trpnjom,

uzmi što možeš dok me ima..

Svaka moja bol tebi je veća,

jer ne odustajem od Isusa nikad!

Ne napušta me vjera ni kad moja nježnost utrošena kaplje ti po tlu,

jer svaku tu kaplju moj Otac upije..

Nedostojni svijete,

kako da te ikad umijem ljubiti kad tvoj je otac otpadnik..

Onaj sto prvi se pobuni protiv pravedne ljubavi Božje…

Neka ti je sto si želiš, sto u kutije u ormarima želja spremaš pohlepno..

Tvoje su radosti svijete, drugih koštale sitosti,

zdravlja duše si im se napio zato

tvoje je postojanje s datumom na čelu..

Napili se sebeljubivi odbačene djece utroba, već rođena nam gladna ljubavi i kruha venu, žene su muškarcima, a muškarci ženama stali.

Euforiju trpaš im u usta da zaborave na Istinu,zadovoljaš im tijelo da ne zatraže Onog sto srce hrani..

Gore ti gradovi, pluća zrak truje, bliskost opasnom stala, odvaja se dijete od djedova u ime zaštite..

Ne klanjaju se vise tebi Gospodine jer se zraka boje…

Trajanje ti presušuje mila,

upij mi tijelo zemljo prljava,

zagrebi sto uspiješ od kuće mi,

jer mene u nj nikada nećeš.

Nika Antolos”