HRVATSKA PJEVAČICA U BORBI S MENTALNIM POREMEĆAJEM! Odlučila reći kako stvari stoje: ‘Toliko je napredovala, da ne mogu više reći niti da se borim’

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Nakon što je pjevačica grupe Feminnem, Neda Parmać, progovorila o svojoj borbi s depresijom te otkrila da je već s 19 godina završila na tabletama, mnogi su se zabrinuli za njeno stanje, pa je pjevačica na svojim društvenim mrežama imala potrebu razjasniti cijelu situaciju. Njezinu objavu prenosimo u cjelosti.

”Dragi prijatelji, pratitelji i svi koji ste mi se obratili zabrinuti nakon članka o depresiji htjela bi reći par stvari. Kao prvo, dobro sam, hvala Bogu. Moja borba sa depresijom, paničnim napadima i anksioznosti je toliko napredovala da ne mogu više reći niti da se borim. Nisam depresivna već duže vrijeme, panični napadi su rijeđi i trigerira ih stres, a anksioznost se javlja samo kad si dozvolim razmišljati u glupostima što je vrlo vrlo rijetko!

Znam da se mnogi bore s istim problemom i da tema nije za zafrkavati se. Ono što također moram naglasiti je da je ovo tema koju ne potenciram odnosno, nije nešto o čemu baš baš želim pričati. Ne zato što se sramim nego mislim da nema više potrebe, ali bi voljela da znate kako stvari funkcioniraju. Novinar ti postavi pitanje i ti na njega odgovoriš i to postane vijest. Svi smo drugačiji i vjerujem da ono što pomaže meni ne pomaže drugima i zato mi je žao ako sam nekoga uvrijedila. Ljubim sve i sve je super!” napisala je pjevačica





U nedavnom intervjuu smo razgovarali s Nedom o estetskim trendovima, a pjevačica nam je otkrila da se ne opterećuju previše fizičkim izgledom. Važno je znati prihvatiti sebe, kako nam je kazala.

“Ponekad se pogledam u ogledalo potpuno nezadovoljna odrazom, a ponekad sam toliko zadovoljna sobom da mi odraz ne igra ulogu. Apsolutno nisam pomodna i uspješno odolijevam svim trendovima i korekcijama. Najteže je prihvatiti sebe, ali to je ujedno i najveći čovjekov uspjeh tako da za sebe mogu reci da sam vrlo uspješna haha. Meni je to sve skroz nebitno. Uređujem se samo za nastupe i pojavljivanja. Curama također nije previše bitno premda malo više paze što će obuči iako to i nije tako teško“ zaključila je Neda.