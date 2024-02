Hrvatska pjevačica Martina Vrbos digla tri prsta: ‘Večeras se prezivam Srbos’

Autor: I.D.

U utorak je srpski voditelj Ognjen Amidžić ugostio zanimljivu ekipu u svom studiju. Gosti su Vendi, Desingerica i njegova supruga, Martina Vrbos, Milica Kemez i Bora Santana. Jedna od natjecateljica srpske Dore ove godine je Hrvatica Martina Vrbos koja je digla veliku prašinu u javnosti s obzirom na to da će se boriti za to da Srbiju predstavlja na Eurosongu.

Nakon Ognjenove najave Martina je podigla tri prsta, te je dodala da je od te večeri mogu zvati Martina Srbos, a ne Vrbos. Gosti i publiku u studiju su njen potez pozdravili aplauzom. Martina je nedavno priznala da je dobivala uvredljive poruke, ali nju to, kako je rekla u intervjuu za Kurir, nimalo nije dotaknulo.

“Zašto uvredljive? Oko dobrog konja se prašina diže. Ja to gledam iz druge perspektive, tvoji te najviše i vole i mrze, tako da, eto, sad ovako, sutra onako. Meni to puno ne smeta, trudim se dati najbolje od sebe i izboriti se da predstavljam Srbiju u Malmöu”, kazala je pjevačica pa je otkrila je li joj itko od kolega pružio podršku.

‘Samo jake osobnosti mogu istupiti i dati podršku’

“Ah, kolege… Kad su škakljive stvari u pitanju, nema kolega. I to svi znamo. Samo jake osobnosti mogu istupiti i dati podršku, a takvih je malo. Kao, na primjer, kada sam ja dala podršku Aleksandri Prijović. Toliko su me zvali za njene koncerte u Zagrebu da sam poludjela od poziva i sve kao: Jao, pjevačica napunila koncert. Ništa šokantnije! Žena je umjetnik, pravi dobru muziku za svoje fanove i naravno da je napunila sve moguće prostore u regiji! Bravo za nju, svaka čast i nema stajanja! Što se mene tiče, najveću podršku imam od ljudi koji vole moju glazbu i to su moje kolege”, izjavila je tada pjevačica.

Inače, prije nekoliko godina za Gloriju je progovorila o svom odlasku iz Hrvatske, borbi s kilogramima i karijeri. “Meni je uvijek bilo teško u neku ruku… Teško je to objasniti – ali pokušat ću. Moj glas se uvijek borio s mojim kilogramima… Moje izjave s prekrasnim tekstovima mojih pjesama, i tako je u krug”, otkrila je.

“Uvijek su neke nebitne stvari, kad sam ja u pitanju, uzimale spotlight jer je uvijek to bilo čitanije ili slušanije. Ne, nisam postigla što sam htjela, ni približno kad je glazba u pitanju, ali ne mislim da je kasno za to. Taman posla, ovo je moje vrijeme, i vidjet ćete to uskoro – veselim se”, kazala je Vrbos.