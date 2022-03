HRVATSKA MISSICA IDE ‘POD NOŽ’: Operirat će nos i grudi samo mjesec dana prije europskog izbora ljepote!

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

Samo mjesec dana prije izbora Miss Europe Continental koji će se održati u Napulju, hrvatska predstavnica Ina Barić Požnjak odlučila se podvrgnuti estetskim korekcijama, i to pred kamerama RTL-a.

“Ne želim biti umjetna iako je riječ o implantatima”, kaže Ina, dok su liječnici uvjereni da će se uspješno oporaviti do natjecanja koje se održava od 5. do 10. travnja.

“Za ovo sam se pripremala jako dugo. Trema je prisutna, ali to je normalno. Ipak je to operacija, a opet tu je i natjecanje i velika konkurencija. Puno emocija natiskano je u jedan kratak period”, izjavila je missica i dodala da se na korekcije odlučila iz više razloga. Jedan je, dakako, izbor na kojem je konkurencija iznimno jaka.

“To je jedan od razloga, a drugi razlog, onaj najveći, je zdravstveno stanje. Već par godina se mučim s povećanim žlijezdama u grudima i kvržicama. Ovaj problem otkrila sam 2016. godine. Uvećani žljezdani parenim, znači osjete se kvržice pod prstima od centimetra do dva, to su nakupine žlijezda koje moram kontrolirati svaka dva do četiri mjeseca. Smatram da je doktor najstručniji u tome što radi i njemu sam se odlučila dati u ruke, odnosno pod nož”, ističe 29-godišnja Ina.

Osim grudi, operirat će i nos. “Što se tiče estetskog dijela, želimo taj nos uženstveniti što znači da ćemo kompletno promijeniti oblik, skinuti kvrgu, vršak nosa učiniti malo prčastijim”, objasnio je za RTL doc.dr.sc. Zoran Žgaljardić.

“Miss Europe Continental međunarodno je natjecanje ljepote nastalo s naglaskom na ženski šarm i kulture različitih zemalja koje sudjeluju u natjecanju”, stoji u opisu ovog natjecanja ljepote.