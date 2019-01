Hrvatska među top 5 najpopularnijih destinacija na američkom tržištu

Hrvatska turistička zajednica i ove je godine organizirala predstavljanje hrvatske turističke ponude na sajmu New York Times Travel Show, koji se u svom 16. izdanju održava od 25. do 27. siječnja u New Yorku. Na sajmu sudjeluje više od 560 izlagača, uključujući i 170 predstavnika nacionalnih turističkih organizacija iz cijelog svijeta te više od 30.000 potencijalnih putnika i predstavnika turističkog sektora. Hrvatski štand obišao je i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, a svoju ponudu na sajmu predstavljaju turističke zajednice grada Zagreba te Zadarske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.

„Na američkom tržištu Hrvatska je među top pet emerging destinacija što potvrđuje snažan rast turističkog prometa iz SAD-a u posljednjih nekoliko godina. Informacije koje smo dobili od naših partnera upućuju na još jednu odličnu turističku godinu. Naime, određene projekcije govore o rastu prometa s tržišta SAD-a u ovoj godini po stopi od 15 do 20 posto“, izjavio je direktor Staničić, dodavši kako je samo tijekom prošle godine s tržišta SAD-a ostvareno više od 580 tisuća dolazaka i 1.6 milijuna noćenja, što u odnosu na 2017. godinu predstavlja rast od visokih 22 posto u dolascima i 18 posto u noćenjima. Prilikom svog posjeta New Yorku Staničić se susreo s Terry Daleom, predsjednikom Udruženja američkih turoperatora USTOA, te ostalim predstavnicima partnera i agencija kao što su Virtuoso, Signature Travel Network i dr. Sajam je posjetila i hrvatska konzulica u New Yorku Lidija Babić.

U prilog rastu putovanja iz SAD-a prema Hrvatskoj ide i povoljna gospodarska situacija u SAD-u, prisutnost hrvatske ponude u katalozima svih ključnih turističkih subjekata, kao i generalna popularnost naše zemlje na američkom tržištu što potvrđuju i osvojene prestižne Travvy nagrade, ali i brojne medijske objave poput one u The New York Times Magazineu gdje je objavljena lista 52 mjesta koja se moraju posjetiti u 2019. godini, a među kojima su navedeni Zadar i okolni otoci. Pozitivnim trendovima će pridonijeti i najavljeni let American Airlines kompanije koji će prometovati od lipnja do listopada na relaciji Philadelphia – Dubrovnik.

„Rezultati istraživanja „Affluent Traveler Collection (ATC)“ pokazuju da se Hrvatska, uz Island, Južnu Afriku, Japan i Italiju nalazi na popisu najtraženijih destinacija u 2019. godini. Istraživanja među članovima USTOA-e pak pokazuju da se naša zemlja, uz Island, Kambodžu, Kolumbiju, Vijetnam, Portugal, Butan, Boliviju, Burmu i Etiopiju nalazi na popisu najbrže rastućih destinacija. Svoje mjesto Hrvatska ima i u ponudi Virtuosa, koji je za 2019. godinu pripremio devet obaveznih iskustava, od kojeg se jedno odnosi na Hrvatsku koja se našla u odabranom društvu destinacija kao što su Novi Zeland, Španjolska, Maldivi i dr.“, izjavila je direktorica predstavništva HTZ-a u New Yorku Ina Rodin.