Hrvatska legenda otkrila što je kupila s prvim honorarom: ‘Uvijek smo se mučili’

Autor: Barbara Grgić

Poznati pjevač i odvjetnik, jedna od najvećih domaćih glazbenih zvijezda iz perioda sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća Darko Domijan gostovao je u Special Happy Showu. Njegov poseban glas, pjevačke kvalitete, znanje i osobnost donijeli su mu status mega zvijezde bivše države, što potvrđuju i ploče koje su se izdavale u golemim nakladama.

Kada je prije gotovo 50 godina izašla njegova kultna “Ulica jorgovana” nije mogao normalno prošetati gradom, prodala se u 100 tisuća primjeraka, a “Ruže u snijegu” prodale su se u više od 250 tisuća primjeraka. Ipak, životni put ga je odveo u drugom smjeru od glazbe kojoj se nakon duge stanke rado vraća.

Iako je veliki dio svoje karijere proveo kao pravnik, njegova ljubav je glazba, otkrio je slušateljima Happy FM-a Darko Domijan: “Pjevač sam dušom i tijelom što bi rekli, to je infekcija koja se ne može izliječiti”, ispričao je na samom početku razgovora.

Od prvog honorara vratio dugove

Bio je jedan od najtiražnijih pjevača bivše zemlje. Obožavateljice je prilično dobro podnosio, bilo mu je to drago, a otkrio je i što je kupio od prvog honorara?

“Ja mislim da sam od prvog honorar morao vratiti neke dugove, jer sam posudio za instrumente. Znam da smo se uvijek mučili, trebalo je kupiti razglas, mikrofone, nikada nije bilo dovoljno…”, ispričao je.









20 godina ga nije bilo

Iako je bio na vrhuncu slave, odlučio se povući s glazbene scene i to na čak 20 godina. “Krajem 89 godine, kada sam izdao album koji nije baš naišao na odobravanje, dosta je bilo na granici uvredljivih komentara, a mene je to tragično razočaralo i onda sam se na neki način odlučio reći – dosta, teško je reći je li to bila pogrešna odluka”, priznao je.

“Koliko vam je pomogla glazbena u pravničkoj karijeri?”, upitao je doajena hrvatske zabavne scene voditelj Elvis Mehičić.

“Pomogla je, a možda i odmogla, pogotovo u početku, mnogi su htjeli, pogotovo tu mislim na ljepši spol, doći da vide tog pjevača, tog Darka Domijana, tog brku ili ne znam kako su me već zamišljali. Neki su mislili, šta će mene nekakav pjevač zastupati i braniti…Trebalo je malo više vremena proći da stvari sjednu na svoje mjesto, da ljudi shvate da sam ja ipak profesionalac i da ozbiljno pristupam poslu”, dodao je.









Od prvog plesa do brakorazvodne parnice

Jednom je paru pjevao prvi ples, ali i vodio brakorazvodnu parnicu.Krajem 70 ih sam pjevao na vjenčanju u Karlovcu jednom paru, a negdje početkom 90 godina čini mi se, došao mi je suprug i predložio da povedem za njih sporazumni razvod. Suprugu nisam ni vidio, ona je samo poslala ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika. Njegove pjesme i danas su hitovi, iako možda neki ne znaju tko ih izvodi.

“To mi je jako drago, da znam da nije bilo uzalud to što sam radio. Ja sam u prosincu prošle godine izdao prvi singl ‘Nestalo je u životu sve’, zatim ‘Tebe mi nema’, singl po singl, ‘Ova pjesma te ne laže'”, ispričao je.

U pripremi je i novi album

Smatra kako je danas puno lakše u studiju.

“Ogromna je razlika, morali ste biti veći znalac, danas je tehnologija, tehnika otišla strašno naprijed, što se tiče zvuka ja sam oduševljen, tome smo težili onda kada smo snimali prije 30,40,50 godina, ali je bilo nemoguće”, ispričao je te otkrio da je konačno u pripremi novi album.

“Radimo na njemu ali ne srljamo previše, mislim da će biti tek sljedeće godine iza ljeta. Spojit će ljudi lik i djelo, idemo u nove pobjede”, zaključila je pjevačka legenda.