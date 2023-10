Hrvatska je u vrhu kada je riječ o najstarijem zanatu: ‘A ilegalnost? Pa potražnja je velika’

Autor: I.D.

Ekipa na društvenoj mreži Reddit se raspisala o prostituciji u Hrvatskoj, a sudeći po europskoj stranici po kojoj se dame oglašavaju – ispada da smo osmi u Europi.

‘Ne plaćaju porez za svoje aktivnosti, koje su usput i ilegalne’

“Promatrajući diskutabilno najpopularniju stranicu za oglašavanje prostitucije na prostorima Europe (eurogirlsescort), primijetio sam da je Hrvatska 8. zemlja u Europi po broju aktivnih prostitutki (nakon Velike Britanije, Turske, Njemačke, Španjolske, Italije, Nizozemske, Francuske).

Naravno, brojke oglasa nisu najpreciznija metrika, jer sigurno da postoje dupli oglasi zbog bolje uočljivosti i lažni oglasi koji imaju svrhu izvlačenja novca iz žrtvi tako da žrtva uplati novac i ostane prevarena, i možda još neki primjeri koji mi ne padaju na pamet. Međutim u svakom slučaju takve situacije moraju biti prisutne u svakoj zemlji, tako da Hrvatska mora biti pri samom vrhu u bilo kojoj varijanti”, započeo je jedan korisnik.





“Dodatna zanimljivost je da naši susjedi Srbi nisu daleko od nas, dok s druge strane Slovenija i BiH su na samom dnu (jedino Lihtenštajn i Makedonija imaju manji broj oglasa od njih).

Što je povod toga da se Hrvatska i Srbija nalaze pri samom vrhu, a Slovenija i BiH pri samom dnu, te s druge strane, zašto naša policija ne reagira i ne hvata takve osobe pošto se i ovako i onako pretežito radi o stranim osobama koje izvlače novac iz naših ljudi, ne plaćaju porez za svoje aktivnosti koje su usput i ilegalne, i onda u vrlo kratkom roku napuštaju našu zemlju i troše taj novac negdje drugdje?”, zaključio je.

‘U obranu policije…’

“Na osmom mjestu? Pa… rekao bih da je Hrvatska onda osma zemlja u kojoj žene najčešće ne vole seks. Nekako ne bih sve skupa nazvao izvlačenjem novca od naših ljudi, više potražnjom naših ljudi za takvom vrstom usluge.

Iliti, nikad u životu nisam platio prostitutku niti imam tu namjeru i ne vidim kako bi mi itko mogao izvući novac. Recimo to realno: onaj koji plati, odlučio je platiti jer želi. Ista stvar kao s frizerskim salonom, možemo reći da izvlače lovu od ljudi za šišanje, ali hej, ja se šišam sam, neće mi nitko izvući novac za šišanje”, započeo je je drugi korisnik.









“Što se tiče ilegalnosti, to je definicija koju određuje država i država to lako može promijeniti (ako država to želi), a tada bi registrirani subjekti plaćali i porez, pa bi došla i inspekcija, bolja kontrola svega skupa itd, itd. U obranu policije, rade dečki i cure svoj posao i uhićuju, ali da se vratimo na onaj dio oko potražnje, ne možeš iskorijeniti nešto za čime postoji velika potražnja, samo možeš dovesti do toga da je ilegalna usluga skuplja zbog rizika od uhićenja i da su u sve upleteni kriminalci, a to je upravo trenutno stanje”, dodao je.

‘Koja se svrha ilegalne prostitucije?’

“Ono što mislim da je zanimljivo je to da recimo netko tko prodaje drogu, (taman da se radilo npr. o travi koja je već do neke razine prihvaćena u društvu) neće sigurno imati hrabrosti oglašavati se preko interneta i navoditi svoj mobilni broj preko kojeg će se u konačnici naći s mušterijom. U oba scenarija se događa isti kriminali: ilegalne aktivnosti + utajen porez na dobiti. Država u prvom scenariju trpa u zatvor, a da u drugom scenariju to radi, sumnjam da bi bila ovako široka ponuda po netu”, nadovezao se treći.

“Kakvog god da smo mišljenja po pitanju legalizacije, zar nije logično da se ili odlučimo na legalizaciju, ili krenemo rešetati one koji javno promoviraju ilegalne aktivnosti. Jer koja je svrha ilegalne prostitucije u ovakvom slučaju?”, dodao je.









“Trpa se u zatvor u svakom ilegalnom scenariju (barem privremeno), ali problem je u tome što zaista moraš natovariti nekome značajnu količinu prekršaja/krivičnih djela da u zatvoru i ostane (složit ćeš se da naplata seksa nije isto što i ubojstvo, a ne bih rekao ni da je u rangu dilanja droge).

Znači, kategorija ostanka u zatvoru mora biti nešto tipa prisilne prostitucije i seksualnog robovlasništva, a i tad kad nekog strpaš u zatvor na duže, pojavi se novi krimos s novim robljem praktički odmah sutra zato jer je unosno. Tako da kad pitaš koja je svrha ilegalne prostitucije sad, svrha je sama sebi, zadovoljavanje potražnje. Nije da policija ne radi po tom pitanju ništa, ali jednostavno ne može napraviti ništa što ima trajan učinak”, objasnio je jedan od korisnika.

Naime, ekipa na Redditu se složila da će mnogi doći u Hrvatsku kako bi širili svoje usluge iz BiH i okolnih država, jer je navodno potražnja veća, dok je u Sloveniji situacija nešto drugačija.

‘Bilo je tako i u Jugi’

“To je zbog turističke sezone. Oduvijek je bilo tako, još u Jugi. Ljeti bi se ku*ve iz cijele YU spustile na more u lov na strane turiste koji su donosili devize – marke, lire, guldene.

Tako se nastavilo i nakon nezavisnosti. Nakon izbijanja rata 90-tih, više nije bilo YU ku*vi, ali, čim je turizam opet oživio sredinom 90-tih, zamijenile su ih Ruskinje, Ukrajinke, Moldavke koje su zbog pada komunizma u istočnoj Europi i raspada SSSR-a sad mogle slobodno putovati. A sad u 2020-ih, s globalizacijom dolaze iz kojekakvih rupčaga trećeg svijeta – i, uopće ne sumnjam, šire egzotične boleštine turistima po hotelima i apartmanima”, konstatirao je korisnik.

Portal Dnevno.hr se ograđuje od stajališta i izjava napisanih na društvenoj mreži Reddit.