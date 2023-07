Hrvatska influencerica otvorila pozivnicu za svadbu u Belgiji i doživjela šok: ‘To nikad nisam vidjela kod nas’

Zagrebačka influencerica Nina Skočak, na svom je TikTok profilu podijelila jedan kulturološki šok koji je tamo doživjela u Belgiji. Naime, Nina je otkrila kako su ona i dečko pozvani na svadbu njegova prijatelja u rujnu. No, ono što je pročitala u pozivnici, nagnalo ju je da snimi video.

Inače, Nina živi u Bruxellesu gdje je stažirala u Europskom parlamentu, ali i završila magisterij.



“Gledam ja tu pozivnicu i na dnu pozivnice piše – bankovni račun”, objasnila je kroz smijeh. Upitala je potom dečka što to znači.

"Kao pa da uplatiš pare prije svadbe", odgovorio joj je on. "O nemoguće, to su samo ti ljudi tako napravili", pitala ga je začuđeno.









“O ne ne, to je tu normalno”, pojasnio je Nini njen odabranik, pokazavši joj još jednu pozivnicu koju je imao.

“U Belgiji se to tako radi, ljudi ne donose pare u kešu na svadbu, nego ti uplate pare na račun prije svadbe i to je to”, ispričala je Skočak svojim pratiteljima.

"Sad kad realno bolje razmislim, to je top. Ne moraš vadit' keš, uplatiš ljudima na račun i to je to. Ti ljudi dobiju pare da ih imaju prije same svadbe, pa im je lakše organizirati", obrazložila je razlog iza ove prakse, koja joj se svidjela.









Zanima ju i mišljenje pratitelja, točnije bi li i oni to uveli. “To nikad nisam vidjela kod nas”, zaključila je Nina.

Podsjetimo, Nina je nedavno svojim pratiteljima otkrila da je u vezi s tajanstvenim Jeffom, a nedavno su i uhvaćeni na zagrebačkoj špici kako zaljubljeno šeću Trgom.