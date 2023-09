Hrvaticu razljutila prodavačica, priča izazvala buru: ‘Ne bih izišla dok ju ne postavim na svoje mjesto’

Je li vam se kada dogodilo da vam u trgovini procjenjuju na temelju vašeg izgleda? Da budu ljubazniji prema vama ako izgledate kao osoba koja ima za potrošiti? Čini se da su se mnogi susreli s ovom pojavom.

Jedna je Splićanka pokrenula lavinu komentara u grupi namijenjenoj za majke, a u kojoj je opisala svoje neugodno iskustvo u poznatoj drogeriji. Naime, Splićanka je zaključila da je radnica u drogeriji prema njoj bila bezobrazna jer je zaključila da nema dovoljno novaca za jedan proizvod, dok su neke žene napisale kako ipak smatraju da je to samo osobni dojam ljute Splićanke te da je trgovinja dobro postupila kada ju je upozorila na cijenu proizvoda i ne vide u tome ništa loše.

Kolutanje očima pa neugodnjak

“Događa li vam se, drage moje, da vas nečiji bezobrazluk tako šokira i da zauzmete defanzivan stav, te tako propustite tu osobu stavit na svoje mjesto (a onda kasnije žalite)?”, upitala je žena i pojasnila svoju situaciju.





“Jučer sam svratila u DM u jednom splitskom trgovačkom centru. Subota ujutro, ja u trapericama, majici i sandalama. Sve čisto i uredno, ali mladoj prodavačici očito nedovoljno dobro.

Uzela sam bez naočala za čitanje pogrešan proizvod i molim curu da pomogne. Prvo je otvoreno zakolutala očima, a kad sam krenula prema djelu sa skupljom kozmetikom bilo je: “To je L’Oréal, preskupo vam je to, dođe oko 50 kuna”. Ja ustrajem na L’Oréalu, ona ustraje na jeftinoj i sve ponavlja u stilu da je za mene jeftina kozmetika. Na kraju sam uzela neku bezveznu olovku samo da što prije izađem. Sad mi je žao što tu curu nisam stavila na svoje mjesto i objasnila joj da ne može ljude ocjenjivat po odjeći. Dobiju posao preko takvih veza i onda misle da mogu druge ponižavati”, opisala je žena svoju situaciju.

Puno pitanja, puno ljutnje

U komentarima su se javile druge žene koje su opisale neka svoja neugodna iskustva, no bilo je dosta onih kojima je priča iz DM-a bila čudna, jer same u tim drogerijama nisu doživjele nešto slično.

“Nikad se u DM-u nisam susrela s neljubaznim blagajnicama”, “Svaka čast Vama na suzdržljivosti, ali ja izišla ne bih dok ju ne postavim na svoje mjesto”, “A kakva je odjeća bila na vama pa ste zaključili da vam prodavačica baš zbog odjeće predlaže jeftinije artikle? Nešto mi baš ovaj post ne pije vode”, “Zavisi koji vam je proizvod bio u ruci kada ste zatražili pomoć. Ako vam je u ruci bilo nešto jeftino, meni je ok da vas upozori ako sad birate nešto puno skuplje”, “Issssss…Kako bi ja to odma u startu ispi*karala. Na kraju bi se ona osjećala k’o prosjak Luka. Posli 30-te, ne opraštam više nikome ništa. Amen. Aleluja”, “To sam prije par god doživjela u slastičarnici kad sam bila sa kćeri, prodavačica mi je rekla ‘ovaj kolač vam je skup”, “Inače, ja volim doći ne sređena u xyz i onda nakon što se izdrkavaju na mene fino potrošiti lovu. Jbg one sebi ne mogu sve to priuštiti. Ja mogu. U dronjcima. Dakle do njih je”, samo su neki od komentara.