HRVATICE SU DOKAZ DA SE PRAVA LJUBAV MOŽE NAĆI NA INTERNETU! ‘Upoznali smo se na Iskonovom chatu 2002. godine i eto nas, volimo se ludo!’

Autor: T.Š.

Njoj je 27, a njemu 33 godine. Upoznali su se preko društvenih mreža i još se nisu vidjeli uživo, no ona osjeća da bi tu moglo biti nešto više od pukog online flerta. Je li moguće pronaći pravu ljubav preko društvenih mreža, upitala je mlada majka 8-godišnjeg djeteta Hrvatice na društvenoj mreži.

“On isto kaže da se osjeća baš povezano i da ima osjećaj da je to to i da jedva čeka da dođe”, pojasnila je dalje u svom pitanju, te je dodala kako joj se muškarac čini razuman, pažljiv, te da uvijek pita za njenog sina.

Mlada žena zasigurno nije očekivala lavinu odgovora, među kojima se kriju neki uistinu predivni primjeri koji govore o tome da su se vječne ljubavi pronalazite i za vrijeme Iskonovog chata, ali i danas pute brojnih društvenih mreža.

“Našli se na Iskonovom chatu 2002. godine. Odbijao me 3 puta za kavu ( nisam imala digitalnu sliku dam u se pošaljem, a on je meni poslao svoju i ja ostala opala). Kad sam ga nagovorila, poludio je za mnom prvo veče. Dva tjedna kasnije uselili zajedno, i eto nas, volimo se ludi”, otkrila je jedna od korisnica popularne društvene mreže, a potom su se samo stale nizati priče žena koje su ljubav svog života upoznale na internetu i s njim ostale do dan danas.

“Upoznala sam ga na Faceu. Dvije godine smo skupa i imamo predivnog dječaka. On iz svog grada došao kod mene i eto nas i dan danas”, ” Imam sina od 4 godine isto tako iz prošle veze, momka upoznala preko Instagrama, prihvatio dijete, vjenčali se, sad imamo zajedničku bebu od 26 dana pa ti prosudi”, “Ja sam upoznala svoga muža na Facebooku. Bila je to ljubav na prvi pogled. Prihvatio me sa mojih četvero djece, a rodila sam mu još troje. Volimo se kao i prvog dana, boljeg muškarca od njega upoznala nisam, drži nas ko malo vode na dlanu”, “Nije preko društvenih mreža, ali preko nekog chata na vipu. Evo punimo 20“,samo su neka od predivnih svjedočanstava, a javio se i poneki muškarac. “Svoju dragu sam upoznao preko Iskrice, prošlo je od tada 15 godina, i dalje smo skupa”, posvjedočio je jedan.

Sudeći po desecima ovakvih priča, Hrvati su pravi ‘maheri’ u pronalaženju životnog partnera ‘online’, a ako ste i sami trenutno u situaciji sličnoj mladoj ženi s početka priče, prepustite li se kao i cijeli niz žena prije vas onom osjećaju u sebi koji vam govori da ‘tu nečega ima’, uz dakako poseban oprez, možda ćete jednog dana i vi biti ti koji će ponosno pokazivati svoju vječnu ljubav koju ste pronašli na internetu.

U ‘nacionalnom istraživanju o online dejtanju u Hrvata’ koje je proveo tportal, sudjelovalo je 4.234 osoba, a doznale su se neke jako zanimljive informacije. Sudjelovalo je nešto više žena (56,0%) nego muškaraca, većina iz centralne Hrvatske (62.3%), ali dio i iz ostalih krajeva RH (Dalmacija-14,5% ispitanika, Istra i Primorje 11.5%, Slavonija i Baranja 10,3% te 1.4% ispitanika iz Gorske Hrvatske).

Hrvati su tako otkrili kako im glavni problem prilikom online upoznavanja predstavlja ‘lažno predstavljanje’. Ipak, kad su se usporedili odgovori onih ispitanika koji ne koriste aplikacije, s onima koji ih koriste, lažno predstavljanje rjeđe su navodili kao glavni nedostatak aplikacija (38.5% vs. 59.7%), a češće su kao problem isticalipovršne odnose (24.3% u usporedbi sa 15.4%) i nedostatak značajne komunikacije (16.9% naspram 6.6%).