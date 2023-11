Hrvatice bacile oko na masera, a Zlatko naljutio gledatelje: ‘Kako ga nije sram, licemjer’

Maser Siniša Đekić ugostio je protukandidate četvrtog dana. Za svoju večeru dobio je 39 bodova, tri desetke i jednu devetku. Devetku mu je dao Zlatko – i to zbog ‘jednostavnosti predjela i deserta’. Gledatelji kulinarske emisije složili su se da Zlatko spušta ocjene iz jednog razloga.

“Cilja na pobijedi i zato to radi. Prvo se pojede, a onda spusti ocjenu”, “Zlatko je proračunan i to je njegova kalkulacija i neiskrenost”, “Svaka ekipa ima po jednog Zlatka”, “Nije on zadovoljan ni sam sa sobom”, “Zlatko, običan manipulator. Jedini mu je cilj pobjeda”, “Muka mi je od njega”, pisali su gledatelji.





Damama se svidio Siniša

Ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, mnoge dame su ostale oduševljene Sinišom. Inače, ovaj kandidat je tijekom večere otkrio da se bavi astro savjetovanjem, na što su njegovi gosti imali puno pitanja, no on je skromno rekao da za takvo nešto ipak treba izdvojiti više vremena pa je bolje da se posvete večeri.

“Sinišu stavite u ‘Ljubav je na selu’, moja susjeda je oko bacila na njega”, “Siniša je baš drag čovjek i pristojan”, “Ovaj Zlatko je teški licemjer, neka se ugleda na finog gospodina Sinišu”, “Siniša je baš duša”, “Šteta što je samac”, pisali su gledatelji.

‘Kako kalkulira i nije ga sram’

Međutim, mnogi i dalje nisu mogli vjerovati koliko Zlatko kalkulira pa se nastavio niz oštrih komentara.

“Zlatko zaista pretjeruje u kritikama”, “Kako kalkulira i nije ga sram”, “Kako oni ne kuže da mi sve to gledamo na TV-u i vidimo igru”, “Ma treba novce dati potrebitim, a njima 200 eura je dosta”, “Već mi je muka od takvih glupih izjava – dajem 9 da bih imao prostora dati veću ocjenu drugom kandidatu ako napravi bolju večeru”, komentiralo se.

Podsjetimo, Siniša je pripravu svoje večere započeo glavnim jelom – nazivom ‘Krumpir Babe’. Glavno jelo sačinjavaju krumpir i marinirana svinjska rebarca. “Bit će to dobro jelo”, prognozirala je Ivana. U nadi da će glavno jelo osvojiti goste, Siniša se bacio na desert – ‘Voćimir’.

“Kao nekakav smiraj nakon ovog glavnog jela”, komentirao je Zlatko naziv deserta. Radilo se o voćnoj salati, koju je Siniša servirao u izgubljenoj lubenici. Za kraj, Siniša je spravio predjelo – ‘Čarojaja’, koja su skrivala mesnu platu i krokete od kajgane.