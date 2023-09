Išao u krevet s najljepšim Srpkinjama, dok nije upoznao nju: Trifunović zbog ove Hrvatice skroz poludio

Srpski glumac Sergej Trifunović posljednjih je nekoliko dana glavna tema svih regionalnih portala. Nakon što je u posljednjih tjedan dana u Splitu “pobrao” brojne kazne, mediji su počeli “češljati” i po njegovu privatnom životu.

Imali su što i vidjeti. Trifunović se nikada nije skrasio, a ljubio je i brojne srpske ljepotice.

Mediji su ga povezivali s Natašom Bekvalac, Marinom Perazić, Marijom Karan, Majom Mandžukom, Katarinom Žutić, Mirjanom Joković, itd.





Javnost pamti i Trifunovićevu kratku romansu iz 2006. godine, kada je ljubio zagrebačku manekenku Kristinu Sajko, a kako prenose srpski mediji, zbog lijepe je Kristine glumac u potpunosti poludio.

Odrekla se manekenstva i posvetila obitelji

Kristina Sajko nekad je nosila brojne revije vrhunskih modnih kuća te je 2010. godine pobijedila u američkom showu "Project Runway". Ipak, odlučila se odmaknuti od svjetala reflektora, u potpunosti se odreći manekenstva i posvetiti obiteljskom životu.









“Manekenstvo nisam nikada voljela, ali s obzirom da nisam imala drugih opcija u životu, krenula sam tim putem. Manekenstvo sam od prvog dana isključivo doživljavala kao most prema bijelom svijetu. Iskoristila sam taj posao da bih došla u Ameriku i da bi mogla ostati. Put je bio dugačak i trnovit, ali sam uspjela”, ispričala je svojevremeno.

Kristina se na koncu udala za poduzetnika Luku Dvornika s kojim je dobila kćer Tiju i sina Roka, a s obitelji živi u Americi.

“Davno sam prestala uspoređivati Hrvatsku i Kaliforniju. Nema mi to smisla. To su dvije potpuno različite zemlje, svaka posebna na svoj način. Obožavam i jednu i drugu zemlju. Mentalitet ljudi je svakako drugačiji. Ali, kao što sam već spomenula, ne volim uspoređivati i generalizirati. Pogotovo jednu Ameriku u kojoj živi toliko različitih kultura. Morala bi svaku kulturu posebno usporediti, a to mi se zaista ne da… besmisleno je. Jer na kraju krajeva, zaista mi nije bitno tko je od kud, koje je boje i vjere pa se jednostvno ne bavim usporedbama. Ljude dijelim na dobre i loše i u svakoj kulturi ima i jednih i drugih. Zbog različitosti kultura, u Americi je i izbor hrane svakako veći. Nećete nigdje pronaći bolju kinesku hranu nego u kineskoj četvrti, ili indijsku hranu u indijskoj četvrti, meksičku u meksičkoj itd…Toga, recimo, u Hrvatskoj nema”, rekla je bivša manekenka.