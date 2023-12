Hrvatica u Srbiji dobila masovan novac, a onda je opljačkali: ‘Izigrali me i prevarili’

Iva Grgurić (30) trijumfirala je u srpskom reality showu ‘Zadruga 3’ 2020. godine, gdje je kao nagradu za prvo mjesto dobila 50 tisuća eura. Veći dio tog novca odlučila je sačuvati, no nedavno je postala žrtvom pljačke. Iva je nakon svog izlaska iz realityja posvetila znatnu pažnju unaprjeđenju svojeg fizičkog izgleda, pri čemu je izjavila da je plastične operacije koristila kako bi nadoknadila svoj trud.

“Dogodila mi se jedna teška situacija. Svu svoju ušteđevinu, koju sam dugo skupljala, uložila sam u jedan posao i na kraju me jedna gospođa izigrala i prevarila. Sada je to gotovo, izvukla sam se iz te situacije”, rekla je za Kurir.

‘Kad je žena sposobna izvuče se’

“Nevjerojatno, ali kad je žena sposobna i ambiciozna, izvuče se iz svake situacije”, rekla je Iva. Nije otkrila o kolikoj svota novca se radi, ali je brzo pronašla rješenje da zaradi novu.

“Smislila sam plan koji mi je vratio novac u dva mjeseca. Uvijek moram imati plan B i u ljubavi i na poslu”, poručuje. Nepoznato je na koji je način zaradila novac, no bivša natjecateljica ‘Zadruge’ dio prihoda ostvaruje putem reklama i Instagrama.







Oko pola milijuna kuna dala na operacije

“Plastične operacije radim za kompenzaciju! Kad me neko sredi, ja ga reklamiram na Instagramu i ne moram platiti. Moja ljepota puno košta! Da sam plaćala sve intervencije, dala bih na sve to oko 450.000 kuna. Ljudi, to je jedan stan”, kazala je za srpske medije tada Iva.

“Grudima sam prezadovoljna! Imam najljepši dekolte, ne samo u Srbiji već u svijetu. Ne izgledam vulgarno, već seksepilno. Visoka sam, pa mi ova veličina grudi odgovara. Skinula sam 15 kilograma i svaki dan treniram, tako da izgledam bolje nego ikad”, zaključila je influencerica.

Podsjetimo, Iva je prošle godine odlučila otići na odmor u Grčku kako bi napunila baterije, no dogodilo joj se nešto neočekivano. Na aerodromu joj je nestao kofer u kojem su bile njene stvari u vrijednosti od oko 30.000 eura ili više od 225.000 kuna.