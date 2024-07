Hrvatica tražila pomoć jer je dodirnula ’emocionalno dno’, Hrvati je ispljuvali: ‘Odrasti više’

Jedna se Hrvatica na Redditu požalila na svoju trenutnu situaciju u kojoj je pokušala objasniti kako se trenutno teško nosi s vezom na daljinu i svim izazovima koje ona donosi.

“Dečko i ja smo prekinuli nakon 2 godine. On je živio i radio u gradu u kojemu sam ja rođena i radim. Majka živi u njegovom rodnom gradu koji je dosta udaljen. Žena je starija, bolesna i ovisna o tuđoj pomoći. On često vikendom putuje doma da joj pomogne. Prije nekoliko dana mu se javila prilika da u svom rodnom gradu dobije bolji posao. Probni rok je ovaj tjedan, tjedan u kojemu smo rezervirali more (plaćeno, nemoguće odgoditi). Žao mi je para i pustiti da propadne pa bi otišla sama. Ne znam doduše kako sjest sama bez njega. Kako biti sama na mjestu koje je trebalo biti naše. Kako preživjeti tu bol? Užasna mi je cijela situacija. On kaže da zaslužujem bolje i da mi ne može emocionalno dati više”, ispričala je Hrvatica.

Na vlastito je iznenađenje, osim komentara podrške i potpore, mahom naišla na “susret sa stvarnošću”. Neki su Redditovci, naime, procijenili kako njena situacija u usporedbi sa svime ostalim što se događa u svijetu nije niti približno tragična i emocionalno teška kolikom ju je ona prikazala.

‘Ljudi, odrastite’

“Ovo nipošto nije najveće emocionalno dno čak ni subjektivno. Ljudi, odrastite. Emocionalno dno bi bilo da ti pola obitelji umire od raka, prijatelj ti je teški ovisnik, dugovi te stišću dok si praktički nefunkcionalan narkoman, psihički i fizički si ruglo, imaš panične napadaje svakodnevno i ne spavaš od noćnih mora, sve što si ikad doživio/la u životu je fizičko obiteljsko nasilje, glad i odbijanje, i sad ležiš na nekom kolodvoru u vlastitoj bljuvotini. Ti si prekinula s dečkom”, dodala je jedna Redditovka.

“Sve si rekao/rekla, osim da ti je psa otrovao komšija koji ti kre*e ženu i to cijelo selo zna, a dijete ti je mrtvo jer si ga zaboravio u autu na suncu, jer si bio mrtav umoran i radio duple smjene da skrpaš tom istom djetetu za vrtić jer ti ga snaja neće čuvat jer te ne podnosi”, dodao je drugi korisnik.









“Ne znam koji je konkretan razlog prekida, ali kad ti netko kaže da ti emocionalno ne može dati više, onda mu vjeruj na riječ. Izgovoriti tako nešto ima popriličnu težinu. Nitko od nas ne može pružiti nekome više van svojih mogućnosti i kapaciteta. Niti bi ti trebala moliti za nešto, niti bi se on trebao kidati da ti nešto pruži. Jedno je žrtva, drugo je nemogućnost da nekoga volimo na način koji on to zaslužuje. To je nešto što uvijek treba imati u podsvijesti, čak i sad kad prolaziš kroz emocionalni kaos i imaš dojam da se ne možeš sabrati. Vjerujem da imaš neku prijateljicu, kolegicu, rođakinju ili nekog četvrtog koju bi mogla pozvati da ode na ljetovanje s tobom. Ako ne, odi sama. Iskoristi jutra na moru i svježem zraku, makar plakala svaki dan dok si tamo. Pružit ćeš si odmor, kakav god on bio. Iz svoje kože ne možeš izaći, ali možeš učiniti male korake kojima ćeš si olakšati bol. Vjerujem da ti goditi, koliko god se sad činilo da neće”, dodao je treći.